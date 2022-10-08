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新型冠狀肺炎全球疫情（10月08日 時間12:00）

國際形勢 12:00 2022/10/08

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新型冠狀肺炎全球疫情（10月08日　時間12:00）
香港疫情全球數據
1,792,024
確診/疑似
0(較上日)		 10,202
死亡個案
0(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
626,157,753
確診累積
+288,337(較上日)		 6,560,861
死亡個案
+919(較上日)		 602,752,459
治癒人數
+203,552(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 48,413 98,523,168 95,618,093 1,087,655
印度 685 44,607,145 44,047,344 528,754
法國 61,121 35,766,357 34,737,878 155,422
巴西 7,149 34,757,257 33,905,120 686,849
德國 122,265 33,948,632 32,550,000 150,535
美國疫情全球數據
98,523,168
確診累積
+48,413(較上日)		 1,087,655
死亡個案
+305(較上日)		 95,618,093
治癒人數
+68,666(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 23,827 11,292,547 10,934,411 96,418
德克薩斯州 3,939 7,964,317 7,756,400 91,394
佛羅里達州 1,999 7,172,787 7,017,824 81,566
紐約州 3,965 6,321,865 6,199,773 72,346
伊利諾伊州 1,922 3,773,667 3,659,889 39,777
中國大陸疫情全球數據
252,638
確診累積
+501(較上日)		 5,226
死亡個案
0(較上日)		 244,113
治癒人數
+159(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,430 63,916 4,512
上海 3 64,192 63,492 595
吉林 0 40,329 40,183 5
廣東 57 10,408 9,921 8
海南 2 8,966 8,929 6
香港疫情全球數據
1,792,024
確診累積
0(較上日)		 10,202
死亡個案
0(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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