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英國恐冬天數日停電3小時 官員：「非要求減少使用能源」
|新型冠狀肺炎全球疫情（10月08日 時間10:00）
|香港疫情全球數據
|1,792,024
確診/疑似
0(較上日)
|10,202
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|626,157,753
確診累積
+288,337(較上日)
|6,560,809
死亡個案
+867(較上日)
|602,752,356
治癒人數
+203,449(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|48,413
|98,523,168
|95,618,093
|1,087,655
|印度
|685
|44,607,145
|44,047,344
|528,754
|法國
|61,121
|35,766,357
|34,737,825
|155,422
|巴西
|7,149
|34,757,257
|33,905,120
|686,849
|德國
|122,265
|33,948,632
|32,550,000
|150,535
|美國疫情全球數據
|98,523,168
確診累積
+48,413(較上日)
|1,087,655
死亡個案
+305(較上日)
|95,618,093
治癒人數
+68,666(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|23,827
|11,292,547
|10,934,411
|96,418
|德克薩斯州
|3,939
|7,964,317
|7,756,400
|91,394
|佛羅里達州
|1,999
|7,172,787
|7,017,824
|81,566
|紐約州
|3,965
|6,321,865
|6,199,773
|72,346
|伊利諾伊州
|1,922
|3,773,667
|3,659,889
|39,777
|中國大陸疫情全球數據
|252,638
確診累積
+501(較上日)
|5,226
死亡個案
0(較上日)
|244,113
治癒人數
+159(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,430
|63,916
|4,512
|上海
|3
|64,192
|63,492
|595
|吉林
|0
|40,329
|40,183
|5
|廣東
|57
|10,408
|9,921
|8
|海南
|2
|8,966
|8,929
|6
|香港疫情全球數據
|1,792,024
確診累積
0(較上日)
|10,202
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫