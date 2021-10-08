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|新型冠狀肺炎全球疫情（10月08日 時間10:00）
|香港疫情全球數據
|12,252
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,935
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|237,566,768
確診累積
+212,117(較上日)
|4,849,880
死亡個案
+4,410(較上日)
|216,233,798
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|94,192
|45,021,267
|37,776,626
|730,206
|印度
|453
|33,914,465
|33,217,637
|450,160
|巴西
|15,044
|21,532,558
|20,554,936
|599,865
|英國
|0
|8,046,390
|6,560,683
|137,417
|俄羅斯
|0
|7,690,110
|6,799,230
|213,549
|土耳其
|30,019
|7,357,336
|6,815,320
|65,590
|法國
|4,615
|7,043,316
|6,825,148
|116,991
|伊朗
|0
|5,674,083
|5,169,999
|122,012
|阿根廷
|1,086
|5,264,305
|5,128,634
|115,416
|西班牙
|1,807
|4,971,310
|4,797,503
|86,701
|哥倫比亞
|1,677
|4,967,524
|4,810,312
|126,517
|意大利
|0
|4,692,274
|4,473,903
|131,198
|德國
|18,966
|4,306,757
|4,064,600
|94,910
|印尼
|0
|4,224,487
|4,054,246
|142,494
|墨西哥
|0
|3,699,621
|3,057,710
|280,607
|波蘭
|0
|2,916,969
|2,665,829
|75,803
|南非
|989
|2,909,757
|2,788,130
|88,104
|菲律賓
|0
|2,632,881
|2,478,616
|38,937
|烏克蘭
|0
|2,497,643
|2,277,762
|57,840
|馬來西亞
|9,890
|2,313,727
|2,157,565
|27,113
|美國疫情全球數據
|45,021,267
確診累積
+94,192(較上日)
|730,206
死亡個案
+2,380(較上日)
|37,776,626
治癒人數
+100,120(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|5,523
|4,673,983
|2,480,166
|70,012
|德克薩斯州
|8,562
|4,124,402
|3,841,484
|67,358
|佛羅里達州
|3,673
|3,643,773
|2,771,153
|56,407
|紐約州
|5,481
|2,538,594
|2,133,926
|56,151
|伊利諾伊州
|3,371
|1,647,364
|1,511,149
|27,924
|佐治亞州
|5,753
|1,599,393
|1,121,793
|27,011
|賓夕法尼亞州
|0
|1,464,264
|1,317,837
|29,871
|俄亥俄州
|6,310
|1,452,096
|1,316,990
|22,490
|北卡羅萊納州
|3,781
|1,420,984
|1,338,603
|17,019
|田納西州
|2,449
|1,246,815
|1,198,212
|15,507
|中國大陸疫情全球數據
|96,357
確診累積
+22(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|90,935
治癒人數
+46(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,299
|63,776
|4,512
|廣東
|2
|3,193
|3,137
|8
|上海
|8
|2,644
|2,563
|7
|黑龍江
|0
|1,711
|1,618
|13
|江蘇
|0
|1,600
|1,592
|0
|河南
|1
|1,543
|1,503
|22
|雲南
|6
|1,491
|1,279
|2
|浙江
|0
|1,451
|1,405
|1
|河北
|0
|1,318
|1,310
|7
|福建
|0
|1,290
|1,080
|1
|香港疫情全球數據
|12,252
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,935
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫