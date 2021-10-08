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新型冠狀肺炎全球疫情（10月08日 時間10:00）

國際形勢 10:00 2021/10/08

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（10月08日　時間10:00）
香港疫情全球數據
12,252
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,935
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
237,566,768
確診累積
+212,117(較上日)		 4,849,880
死亡個案
+4,410(較上日)		 216,233,798
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 94,192 45,021,267 37,776,626 730,206
印度 453 33,914,465 33,217,637 450,160
巴西 15,044 21,532,558 20,554,936 599,865
英國 0 8,046,390 6,560,683 137,417
俄羅斯 0 7,690,110 6,799,230 213,549
土耳其 30,019 7,357,336 6,815,320 65,590
法國 4,615 7,043,316 6,825,148 116,991
伊朗 0 5,674,083 5,169,999 122,012
阿根廷 1,086 5,264,305 5,128,634 115,416
西班牙 1,807 4,971,310 4,797,503 86,701
哥倫比亞 1,677 4,967,524 4,810,312 126,517
意大利 0 4,692,274 4,473,903 131,198
德國 18,966 4,306,757 4,064,600 94,910
印尼 0 4,224,487 4,054,246 142,494
墨西哥 0 3,699,621 3,057,710 280,607
波蘭 0 2,916,969 2,665,829 75,803
南非 989 2,909,757 2,788,130 88,104
菲律賓 0 2,632,881 2,478,616 38,937
烏克蘭 0 2,497,643 2,277,762 57,840
馬來西亞 9,890 2,313,727 2,157,565 27,113
美國疫情全球數據
45,021,267
確診累積
+94,192(較上日)		 730,206
死亡個案
+2,380(較上日)		 37,776,626
治癒人數
+100,120(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 5,523 4,673,983 2,480,166 70,012
德克薩斯州 8,562 4,124,402 3,841,484 67,358
佛羅里達州 3,673 3,643,773 2,771,153 56,407
紐約州 5,481 2,538,594 2,133,926 56,151
伊利諾伊州 3,371 1,647,364 1,511,149 27,924
佐治亞州 5,753 1,599,393 1,121,793 27,011
賓夕法尼亞州 0 1,464,264 1,317,837 29,871
俄亥俄州 6,310 1,452,096 1,316,990 22,490
北卡羅萊納州 3,781 1,420,984 1,338,603 17,019
田納西州 2,449 1,246,815 1,198,212 15,507
中國大陸疫情全球數據
96,357
確診累積
+22(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 90,935
治癒人數
+46(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,299 63,776 4,512
廣東 2 3,193 3,137 8
上海 8 2,644 2,563 7
黑龍江 0 1,711 1,618 13
江蘇 0 1,600 1,592 0
河南 1 1,543 1,503 22
雲南 6 1,491 1,279 2
浙江 0 1,451 1,405 1
河北 0 1,318 1,310 7
福建 0 1,290 1,080 1
香港疫情全球數據
12,252
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,935
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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