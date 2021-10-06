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新型冠狀肺炎全球疫情（10月06日 時間23:00）

國際形勢 23:00 2021/10/06

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（10月06日　時間23:00）
香港疫情全球數據
12,244
確診/疑似
+6(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,931
治癒人數
+5(較上日)
環球疫情全球數據
236,789,399
確診累積
+388,172(較上日)		 4,835,679
死亡個案
+8,393(較上日)		 217,167,993
治癒人數
+439,887(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 96,911 44,786,258 37,548,226 724,838
印度 3,776 33,872,783 33,175,656 449,580
巴西 20,528 21,499,074 20,488,785 598,871
英國 0 7,967,985 6,491,069 137,152
俄羅斯 25,133 7,662,560 6,778,900 212,625
土耳其 29,802 7,296,879 6,751,667 65,137
法國 5,558 7,033,755 6,809,756 116,923
伊朗 10,497 5,662,458 5,153,048 121,779
阿根廷 1,216 5,261,935 5,126,085 115,323
西班牙 1,801 4,967,200 4,791,228 86,621
哥倫比亞 1,211 4,964,454 4,807,507 126,455
意大利 2,463 4,686,109 4,464,692 131,118
德國 10,657 4,277,429 4,032,400 94,456
印尼 1,484 4,223,094 4,052,300 142,413
墨西哥 7,682 3,691,924 3,051,093 279,894
波蘭 2,086 2,914,962 2,665,251 75,774
南非 768 2,907,619 2,783,018 87,922
菲律賓 9,847 2,622,917 2,471,282 38,828
烏克蘭 12,662 2,482,518 2,273,382 57,526
馬來西亞 8,817 2,294,457 2,131,636 26,876
美國疫情全球數據
44,786,258
確診累積
+96,911(較上日)		 724,838
死亡個案
+2,399(較上日)		 37,548,226
治癒人數
+140,894(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 6,707 4,662,762 2,471,122 69,678
德克薩斯州 11,353 4,104,428 3,814,586 66,749
佛羅里達州 3,598 3,636,318 2,737,138 55,622
紐約州 4,388 2,527,259 2,131,700 56,101
伊利諾伊州 3,058 1,641,061 1,501,059 27,811
佐治亞州 2,876 1,592,733 1,119,438 26,625
賓夕法尼亞州 5,058 1,458,445 1,308,048 29,779
俄亥俄州 5,533 1,439,490 1,301,445 22,490
北卡羅萊納州 2,703 1,413,605 1,338,603 16,812
田納西州 3,181 1,241,204 1,189,702 15,404
中國大陸疫情全球數據
96,310
確診累積
+25(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 90,836
治癒人數
+44(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,298 63,776 4,512
廣東 0 3,191 3,127 8
上海 4 2,632 2,551 7
黑龍江 2 1,711 1,613 13
江蘇 1 1,600 1,592 0
河南 0 1,542 1,502 22
雲南 13 1,472 1,253 2
浙江 0 1,450 1,405 1
河北 0 1,318 1,310 7
福建 1 1,290 1,046 1
香港疫情全球數據
12,244
確診累積
+6(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,931
治癒人數
+5(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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