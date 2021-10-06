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約翰遜擬提高最低工資 時薪料升至近100港元
|新型冠狀肺炎全球疫情（10月06日 時間23:00）
|香港疫情全球數據
|12,244
確診/疑似
+6(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,931
治癒人數
+5(較上日)
|環球疫情全球數據
|236,789,399
確診累積
+388,172(較上日)
|4,835,679
死亡個案
+8,393(較上日)
|217,167,993
治癒人數
+439,887(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|96,911
|44,786,258
|37,548,226
|724,838
|印度
|3,776
|33,872,783
|33,175,656
|449,580
|巴西
|20,528
|21,499,074
|20,488,785
|598,871
|英國
|0
|7,967,985
|6,491,069
|137,152
|俄羅斯
|25,133
|7,662,560
|6,778,900
|212,625
|土耳其
|29,802
|7,296,879
|6,751,667
|65,137
|法國
|5,558
|7,033,755
|6,809,756
|116,923
|伊朗
|10,497
|5,662,458
|5,153,048
|121,779
|阿根廷
|1,216
|5,261,935
|5,126,085
|115,323
|西班牙
|1,801
|4,967,200
|4,791,228
|86,621
|哥倫比亞
|1,211
|4,964,454
|4,807,507
|126,455
|意大利
|2,463
|4,686,109
|4,464,692
|131,118
|德國
|10,657
|4,277,429
|4,032,400
|94,456
|印尼
|1,484
|4,223,094
|4,052,300
|142,413
|墨西哥
|7,682
|3,691,924
|3,051,093
|279,894
|波蘭
|2,086
|2,914,962
|2,665,251
|75,774
|南非
|768
|2,907,619
|2,783,018
|87,922
|菲律賓
|9,847
|2,622,917
|2,471,282
|38,828
|烏克蘭
|12,662
|2,482,518
|2,273,382
|57,526
|馬來西亞
|8,817
|2,294,457
|2,131,636
|26,876
|美國疫情全球數據
|44,786,258
確診累積
+96,911(較上日)
|724,838
死亡個案
+2,399(較上日)
|37,548,226
治癒人數
+140,894(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|6,707
|4,662,762
|2,471,122
|69,678
|德克薩斯州
|11,353
|4,104,428
|3,814,586
|66,749
|佛羅里達州
|3,598
|3,636,318
|2,737,138
|55,622
|紐約州
|4,388
|2,527,259
|2,131,700
|56,101
|伊利諾伊州
|3,058
|1,641,061
|1,501,059
|27,811
|佐治亞州
|2,876
|1,592,733
|1,119,438
|26,625
|賓夕法尼亞州
|5,058
|1,458,445
|1,308,048
|29,779
|俄亥俄州
|5,533
|1,439,490
|1,301,445
|22,490
|北卡羅萊納州
|2,703
|1,413,605
|1,338,603
|16,812
|田納西州
|3,181
|1,241,204
|1,189,702
|15,404
|中國大陸疫情全球數據
|96,310
確診累積
+25(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|90,836
治癒人數
+44(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,298
|63,776
|4,512
|廣東
|0
|3,191
|3,127
|8
|上海
|4
|2,632
|2,551
|7
|黑龍江
|2
|1,711
|1,613
|13
|江蘇
|1
|1,600
|1,592
|0
|河南
|0
|1,542
|1,502
|22
|雲南
|13
|1,472
|1,253
|2
|浙江
|0
|1,450
|1,405
|1
|河北
|0
|1,318
|1,310
|7
|福建
|1
|1,290
|1,046
|1
|香港疫情全球數據
|12,244
確診累積
+6(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,931
治癒人數
+5(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫