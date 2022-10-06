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泰國東北托兒所槍擊增至36死 槍手自盡前殺妻兒（第三版）
|新型冠狀肺炎全球疫情（10月06日 時間22:00）
|香港疫情全球數據
|1,787,655
確診/疑似
+4,318(較上日)
|10,200
死亡個案
+6(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|625,154,443
確診累積
+574,920(較上日)
|6,557,394
死亡個案
+2,324(較上日)
|602,071,655
治癒人數
+328,140(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|102,284
|98,411,240
|95,456,088
|1,086,685
|印度
|2,529
|44,604,463
|44,043,436
|528,745
|法國
|66,564
|35,639,699
|34,676,127
|155,319
|巴西
|8,056
|34,743,598
|33,898,481
|686,640
|德國
|132,494
|33,652,255
|32,512,500
|150,289
|美國疫情全球數據
|98,411,240
確診累積
+102,284(較上日)
|1,086,685
死亡個案
+1,319(較上日)
|95,456,088
治癒人數
+44,237(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|1,040
|11,266,921
|10,912,915
|96,292
|德克薩斯州
|3,497
|7,959,751
|7,743,702
|91,345
|佛羅里達州
|1,931
|7,169,302
|7,010,402
|81,533
|紐約州
|5,292
|6,313,054
|6,191,697
|72,272
|伊利諾伊州
|1,839
|3,769,278
|3,652,609
|39,747
|中國大陸疫情全球數據
|251,849
確診累積
+229(較上日)
|5,226
死亡個案
0(較上日)
|243,740
治癒人數
+222(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,430
|63,915
|4,512
|上海
|3
|64,187
|63,464
|595
|吉林
|0
|40,329
|40,183
|5
|廣東
|54
|10,283
|9,877
|8
|海南
|2
|8,957
|8,929
|6
|香港疫情全球數據
|1,787,655
確診累積
+4,318(較上日)
|10,200
死亡個案
+6(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫