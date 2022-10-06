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新型冠狀肺炎全球疫情（10月06日 時間16:00）

國際形勢 16:00 2022/10/06

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新型冠狀肺炎全球疫情（10月06日　時間16:00）
香港疫情全球數據
1,783,337
確診/疑似
0(較上日)		 10,194
死亡個案
0(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
625,044,609
確診累積
+465,086(較上日)		 6,556,944
死亡個案
+1,874(較上日)		 602,007,087
治癒人數
+263,572(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 102,284 98,411,240 95,456,088 1,086,685
印度 2,529 44,604,463 44,043,436 528,745
法國 66,564 35,639,699 34,676,127 155,319
巴西 8,056 34,743,598 33,898,481 686,640
德國 132,494 33,652,255 32,512,500 150,289
美國疫情全球數據
98,411,240
確診累積
+102,284(較上日)		 1,086,685
死亡個案
+1,319(較上日)		 95,456,088
治癒人數
+44,237(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 1,040 11,266,921 10,912,915 96,292
德克薩斯州 3,497 7,959,751 7,743,702 91,345
佛羅里達州 1,931 7,169,302 7,010,402 81,533
紐約州 5,292 6,313,054 6,191,697 72,272
伊利諾伊州 1,839 3,769,278 3,652,609 39,747
中國大陸疫情全球數據
251,849
確診累積
+229(較上日)		 5,226
死亡個案
0(較上日)		 243,740
治癒人數
+222(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,430 63,915 4,512
上海 3 64,187 63,464 595
吉林 0 40,329 40,183 5
廣東 54 10,283 9,877 8
海南 2 8,957 8,929 6
香港疫情全球數據
1,783,337
確診累積
0(較上日)		 10,194
死亡個案
0(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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