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巴西超模傳請定離婚律師 網民盼情歸「女神收割機」
|新型冠狀肺炎全球疫情（10月05日 時間15:00）
|香港疫情全球數據
|1,779,695
確診/疑似
0(較上日)
|10,184
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|624,409,384
確診累積
+444,743(較上日)
|6,554,609
死亡個案
+996(較上日)
|601,631,085
治癒人數
+338,830(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|23,218
|98,308,956
|95,411,851
|1,085,366
|印度
|2,468
|44,601,934
|44,039,883
|528,733
|法國
|89,185
|35,573,135
|34,642,938
|155,272
|巴西
|9,036
|34,735,542
|33,875,877
|686,531
|德國
|133,532
|33,519,761
|32,473,400
|150,192
|美國疫情全球數據
|98,308,956
確診累積
+23,218(較上日)
|1,085,366
死亡個案
+306(較上日)
|95,411,851
治癒人數
+70,166(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|1,149
|11,265,881
|10,903,700
|96,282
|德克薩斯州
|492
|7,956,254
|7,739,216
|91,312
|佛羅里達州
|1,714
|7,167,371
|7,006,813
|81,464
|紐約州
|3,550
|6,307,762
|6,188,425
|72,257
|伊利諾伊州
|1,575
|3,767,439
|3,648,051
|39,732
|中國大陸疫情全球數據
|251,620
確診累積
+273(較上日)
|5,226
死亡個案
0(較上日)
|243,518
治癒人數
+367(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,430
|63,915
|4,512
|上海
|2
|64,184
|63,457
|595
|吉林
|0
|40,329
|40,183
|5
|廣東
|52
|10,229
|9,864
|8
|海南
|0
|8,955
|8,864
|6
|香港疫情全球數據
|1,779,695
確診累積
0(較上日)
|10,184
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫