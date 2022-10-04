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新型冠狀肺炎全球疫情（10月04日 時間23:00）

國際形勢 23:00 2022/10/04

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新型冠狀肺炎全球疫情（10月04日　時間23:00）
香港疫情全球數據
1,779,695
確診/疑似
+3,286(較上日)		 10,184
死亡個案
+8(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
623,964,641
確診累積
+299,744(較上日)		 6,553,613
死亡個案
+1,111(較上日)		 601,292,255
治癒人數
+422,540(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 31,079 98,285,738 95,341,685 1,085,060
印度 1,968 44,599,466 44,036,152 528,716
法國 8,690 35,483,950 34,609,425 155,198
巴西 5,278 34,726,506 33,875,877 686,421
德國 0 33,386,229 32,430,400 150,064
美國疫情全球數據
98,285,738
確診累積
+31,079(較上日)		 1,085,060
死亡個案
+167(較上日)		 95,341,685
治癒人數
+79,420(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,441 11,264,732 10,893,380 96,201
德克薩斯州 5,881 7,955,762 7,733,639 91,311
佛羅里達州 2,139 7,165,657 7,003,908 81,454
紐約州 5,859 6,304,212 6,182,962 72,223
伊利諾伊州 3,644 3,765,864 3,643,395 39,718
中國大陸疫情全球數據
251,347
確診累積
+307(較上日)		 5,226
死亡個案
0(較上日)		 243,151
治癒人數
+266(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,430 63,915 4,512
上海 0 64,182 63,439 595
吉林 0 40,329 40,183 5
廣東 46 10,177 9,841 8
海南 0 8,955 8,725 6
香港疫情全球數據
1,779,695
確診累積
+3,286(較上日)		 10,184
死亡個案
+8(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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