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【丹麥王室】女王出公開信致歉 堅持削孫輩頭銜決定
|新型冠狀肺炎全球疫情（10月04日 時間13:00）
|香港疫情全球數據
|1,776,409
確診/疑似
0(較上日)
|10,176
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|623,763,994
確診累積
+99,097(較上日)
|6,553,174
死亡個案
+672(較上日)
|601,160,951
治癒人數
+291,236(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|31,079
|98,285,738
|95,341,685
|1,085,060
|印度
|1,968
|44,599,466
|44,036,152
|528,716
|法國
|8,690
|35,483,950
|34,609,425
|155,198
|巴西
|5,278
|34,726,506
|33,875,877
|686,421
|德國
|0
|33,386,229
|32,430,400
|150,064
|美國疫情全球數據
|98,285,738
確診累積
+31,079(較上日)
|1,085,060
死亡個案
+167(較上日)
|95,341,685
治癒人數
+79,420(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|2,441
|11,264,732
|10,893,380
|96,201
|德克薩斯州
|5,881
|7,955,762
|7,733,639
|91,311
|佛羅里達州
|2,139
|7,165,657
|7,003,908
|81,454
|紐約州
|5,859
|6,304,212
|6,182,962
|72,223
|伊利諾伊州
|3,644
|3,765,864
|3,643,395
|39,718
|中國大陸疫情全球數據
|251,347
確診累積
+307(較上日)
|5,226
死亡個案
0(較上日)
|243,151
治癒人數
+266(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,430
|63,915
|4,512
|上海
|0
|64,182
|63,439
|595
|吉林
|0
|40,329
|40,183
|5
|廣東
|46
|10,177
|9,841
|8
|海南
|0
|8,955
|8,725
|6
|香港疫情全球數據
|1,776,409
確診累積
0(較上日)
|10,176
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫