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新型冠狀肺炎全球疫情（10月04日 時間04:00）

國際形勢 04:00 2021/10/04

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（10月04日　時間04:00）
香港疫情全球數據
12,227
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,906
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
235,709,345
確診累積
+85,757(較上日)		 4,816,089
死亡個案
+921(較上日)		 214,071,070
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 7,682 44,504,868 37,151,860 719,840
印度 17,263 33,834,243 33,113,644 449,029
巴西 0 21,459,117 20,436,127 597,749
英國 0 7,900,680 6,417,660 136,953
俄羅斯 0 7,586,536 6,725,965 209,918
土耳其 27,351 7,238,267 6,686,246 64,661
法國 3,744 7,027,059 6,790,344 116,798
伊朗 0 5,624,128 5,095,627 121,109
阿根廷 0 5,259,352 5,121,667 115,239
西班牙 0 4,961,128 4,755,738 86,463
哥倫比亞 0 4,960,641 4,802,907 126,372
意大利 0 4,682,034 4,458,036 131,031
德國 3,054 4,259,919 4,018,500 94,295
印尼 0 4,219,284 4,044,235 142,173
墨西哥 0 3,678,980 3,028,814 278,590
波蘭 0 2,910,866 2,664,356 75,695
南非 809 2,906,422 2,779,906 87,780
菲律賓 0 2,593,399 2,442,623 38,768
烏克蘭 0 2,455,189 2,263,407 56,775
馬來西亞 9,066 2,277,565 2,100,565 26,683
美國疫情全球數據
44,504,868
確診累積
+7,682(較上日)		 719,840
死亡個案
+135(較上日)		 37,151,860
治癒人數
+9,917(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 4,643,692 2,457,203 69,433
德克薩斯州 664 4,084,418 3,785,095 66,360
佛羅里達州 0 3,626,799 2,669,363 55,011
紐約州 0 2,514,512 2,127,947 55,987
伊利諾伊州 0 1,630,864 1,484,513 27,714
佐治亞州 0 1,582,063 1,116,827 26,242
賓夕法尼亞州 0 1,444,973 1,291,762 29,577
俄亥俄州 3,445 1,429,745 1,287,135 22,273
北卡羅萊納州 0 1,400,217 1,297,563 16,605
田納西州 0 1,231,820 1,175,595 15,205
中國大陸疫情全球數據
96,231
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 90,727
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,298 63,776 4,512
廣東 0 3,183 3,117 8
上海 0 2,619 2,545 7
黑龍江 0 1,705 1,609 13
江蘇 0 1,599 1,592 0
河南 0 1,542 1,502 22
浙江 0 1,449 1,405 1
雲南 0 1,447 1,217 2
河北 0 1,317 1,310 7
福建 0 1,287 1,001 1
香港疫情全球數據
12,227
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,906
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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