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美國東岸細港口貨運量破紀錄 仍難紓緩西岸困境
|新型冠狀肺炎全球疫情（10月04日 時間04:00）
|香港疫情全球數據
|12,227
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,906
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|235,709,345
確診累積
+85,757(較上日)
|4,816,089
死亡個案
+921(較上日)
|214,071,070
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|7,682
|44,504,868
|37,151,860
|719,840
|印度
|17,263
|33,834,243
|33,113,644
|449,029
|巴西
|0
|21,459,117
|20,436,127
|597,749
|英國
|0
|7,900,680
|6,417,660
|136,953
|俄羅斯
|0
|7,586,536
|6,725,965
|209,918
|土耳其
|27,351
|7,238,267
|6,686,246
|64,661
|法國
|3,744
|7,027,059
|6,790,344
|116,798
|伊朗
|0
|5,624,128
|5,095,627
|121,109
|阿根廷
|0
|5,259,352
|5,121,667
|115,239
|西班牙
|0
|4,961,128
|4,755,738
|86,463
|哥倫比亞
|0
|4,960,641
|4,802,907
|126,372
|意大利
|0
|4,682,034
|4,458,036
|131,031
|德國
|3,054
|4,259,919
|4,018,500
|94,295
|印尼
|0
|4,219,284
|4,044,235
|142,173
|墨西哥
|0
|3,678,980
|3,028,814
|278,590
|波蘭
|0
|2,910,866
|2,664,356
|75,695
|南非
|809
|2,906,422
|2,779,906
|87,780
|菲律賓
|0
|2,593,399
|2,442,623
|38,768
|烏克蘭
|0
|2,455,189
|2,263,407
|56,775
|馬來西亞
|9,066
|2,277,565
|2,100,565
|26,683
|美國疫情全球數據
|44,504,868
確診累積
+7,682(較上日)
|719,840
死亡個案
+135(較上日)
|37,151,860
治癒人數
+9,917(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|4,643,692
|2,457,203
|69,433
|德克薩斯州
|664
|4,084,418
|3,785,095
|66,360
|佛羅里達州
|0
|3,626,799
|2,669,363
|55,011
|紐約州
|0
|2,514,512
|2,127,947
|55,987
|伊利諾伊州
|0
|1,630,864
|1,484,513
|27,714
|佐治亞州
|0
|1,582,063
|1,116,827
|26,242
|賓夕法尼亞州
|0
|1,444,973
|1,291,762
|29,577
|俄亥俄州
|3,445
|1,429,745
|1,287,135
|22,273
|北卡羅萊納州
|0
|1,400,217
|1,297,563
|16,605
|田納西州
|0
|1,231,820
|1,175,595
|15,205
|中國大陸疫情全球數據
|96,231
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|90,727
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,298
|63,776
|4,512
|廣東
|0
|3,183
|3,117
|8
|上海
|0
|2,619
|2,545
|7
|黑龍江
|0
|1,705
|1,609
|13
|江蘇
|0
|1,599
|1,592
|0
|河南
|0
|1,542
|1,502
|22
|浙江
|0
|1,449
|1,405
|1
|雲南
|0
|1,447
|1,217
|2
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|福建
|0
|1,287
|1,001
|1
|香港疫情全球數據
|12,227
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,906
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫