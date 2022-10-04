下一篇文章
【烏克蘭戰爭】俄回應使用核武建議 下議院批准烏4地加入（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（10月04日 時間03:00）
|香港疫情全球數據
|1,776,409
確診/疑似
0(較上日)
|10,176
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|623,679,249
確診累積
+14,352(較上日)
|6,552,622
死亡個案
+120(較上日)
|600,913,471
治癒人數
+43,756(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|98,254,659
|95,262,265
|1,084,893
|印度
|0
|44,597,498
|44,032,671
|528,701
|法國
|8,690
|35,483,950
|34,609,425
|155,198
|巴西
|0
|34,721,228
|33,853,693
|686,366
|德國
|0
|33,386,229
|32,382,900
|150,064
|美國疫情全球數據
|98,254,659
確診累積
0(較上日)
|1,084,893
死亡個案
0(較上日)
|95,262,265
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|11,262,291
|10,882,036
|96,176
|德克薩斯州
|0
|7,949,881
|7,722,694
|91,284
|佛羅里達州
|0
|7,163,518
|6,999,520
|81,441
|紐約州
|0
|6,298,353
|6,177,284
|72,189
|伊利諾伊州
|0
|3,762,220
|3,638,729
|39,698
|中國大陸疫情全球數據
|251,040
確診累積
0(較上日)
|5,226
死亡個案
0(較上日)
|242,885
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,430
|63,915
|4,512
|上海
|0
|64,182
|63,425
|595
|吉林
|0
|40,329
|40,183
|5
|廣東
|0
|10,131
|9,818
|8
|海南
|0
|8,955
|8,670
|6
|香港疫情全球數據
|1,776,409
確診累積
0(較上日)
|10,176
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫