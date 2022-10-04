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新型冠狀肺炎全球疫情（10月04日 時間03:00）

國際形勢 03:00 2022/10/04

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新型冠狀肺炎全球疫情（10月04日　時間03:00）
香港疫情全球數據
1,776,409
確診/疑似
0(較上日)		 10,176
死亡個案
0(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
623,679,249
確診累積
+14,352(較上日)		 6,552,622
死亡個案
+120(較上日)		 600,913,471
治癒人數
+43,756(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 98,254,659 95,262,265 1,084,893
印度 0 44,597,498 44,032,671 528,701
法國 8,690 35,483,950 34,609,425 155,198
巴西 0 34,721,228 33,853,693 686,366
德國 0 33,386,229 32,382,900 150,064
美國疫情全球數據
98,254,659
確診累積
0(較上日)		 1,084,893
死亡個案
0(較上日)		 95,262,265
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 11,262,291 10,882,036 96,176
德克薩斯州 0 7,949,881 7,722,694 91,284
佛羅里達州 0 7,163,518 6,999,520 81,441
紐約州 0 6,298,353 6,177,284 72,189
伊利諾伊州 0 3,762,220 3,638,729 39,698
中國大陸疫情全球數據
251,040
確診累積
0(較上日)		 5,226
死亡個案
0(較上日)		 242,885
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,430 63,915 4,512
上海 0 64,182 63,425 595
吉林 0 40,329 40,183 5
廣東 0 10,131 9,818 8
海南 0 8,955 8,670 6
香港疫情全球數據
1,776,409
確診累積
0(較上日)		 10,176
死亡個案
0(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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