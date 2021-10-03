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新型冠狀肺炎全球疫情（10月03日 時間15:00）

國際形勢 15:00 2021/10/03

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（10月03日　時間15:00）
香港疫情全球數據
12,227
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,906
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
235,480,877
確診累積
+190,998(較上日)		 4,813,074
死亡個案
+3,242(較上日)		 213,791,074
治癒人數
+233,711(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 41,792 44,490,897 37,141,943 719,674
印度 20,460 33,813,903 33,094,529 448,846
巴西 13,466 21,459,117 20,436,127 597,749
英國 0 7,871,014 6,387,267 136,910
俄羅斯 0 7,560,767 6,710,574 209,028
土耳其 27,973 7,210,916 6,664,242 64,467
法國 4,948 7,023,315 6,788,312 116,789
伊朗 0 5,611,700 5,075,482 120,880
阿根廷 886 5,259,352 5,121,667 115,239
西班牙 0 4,961,128 4,755,738 86,463
哥倫比亞 1,497 4,960,641 4,802,907 126,372
意大利 0 4,679,067 4,455,320 130,998
德國 4,534 4,255,529 4,018,500 94,289
印尼 0 4,218,142 4,042,215 142,115
墨西哥 7,369 3,678,980 3,028,814 278,590
波蘭 0 2,909,776 2,663,707 75,689
南非 1,306 2,905,613 2,778,893 87,753
菲律賓 0 2,580,173 2,397,456 38,656
烏克蘭 7,967 2,455,189 2,263,407 56,775
馬來西亞 10,915 2,268,499 2,086,111 26,565
美國疫情全球數據
44,490,897
確診累積
+41,792(較上日)		 719,674
死亡個案
+637(較上日)		 37,141,943
治癒人數
+106,176(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,323 4,643,692 2,457,203 69,433
德克薩斯州 6,474 4,083,754 3,782,773 66,236
佛羅里達州 4,446 3,626,799 2,669,363 55,011
紐約州 4,473 2,514,512 2,127,947 55,987
伊利諾伊州 0 1,630,864 1,484,513 27,714
佐治亞州 0 1,582,063 1,116,827 26,242
賓夕法尼亞州 0 1,438,684 1,291,762 29,546
俄亥俄州 6,094 1,426,300 1,281,980 22,273
北卡羅萊納州 0 1,400,217 1,297,563 16,605
田納西州 0 1,231,820 1,175,595 15,205
中國大陸疫情全球數據
96,231
確診累積
+28(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 90,727
治癒人數
+50(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,298 63,776 4,512
廣東 3 3,183 3,117 8
上海 7 2,619 2,545 7
黑龍江 1 1,705 1,609 13
江蘇 0 1,599 1,592 0
河南 0 1,542 1,502 22
浙江 0 1,449 1,405 1
雲南 9 1,447 1,217 2
河北 0 1,317 1,310 7
福建 5 1,287 1,001 1
香港疫情全球數據
12,227
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,906
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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