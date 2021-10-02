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【BNO移民英國】逾3.8萬護士空缺 智庫料10年內再增聘110萬醫護
|新型冠狀肺炎全球疫情（10月02日 時間10:00）
|香港疫情全球數據
|12,222
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,905
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|235,085,525
確診累積
+293,819(較上日)
|4,806,310
死亡個案
+4,215(較上日)
|213,330,740
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|126,713
|44,443,405
|37,033,431
|718,984
|印度
|14,263
|33,789,398
|33,060,980
|448,605
|巴西
|18,578
|21,445,651
|20,432,643
|597,292
|英國
|34,589
|7,841,625
|6,355,759
|136,789
|俄羅斯
|0
|7,535,548
|6,692,722
|208,142
|土耳其
|28,873
|7,182,943
|6,642,132
|64,264
|法國
|4,935
|7,018,367
|6,780,679
|116,759
|伊朗
|0
|5,601,565
|5,053,551
|120,663
|阿根廷
|1,564
|5,258,466
|5,119,953
|115,225
|西班牙
|2,037
|4,961,128
|4,755,738
|86,463
|哥倫比亞
|1,867
|4,959,144
|4,801,028
|126,336
|意大利
|0
|4,675,758
|4,451,133
|130,973
|德國
|5,065
|4,249,003
|4,010,100
|94,253
|印尼
|0
|4,216,728
|4,039,835
|142,026
|墨西哥
|0
|3,664,223
|3,013,200
|277,505
|波蘭
|0
|2,908,432
|2,663,087
|75,666
|南非
|1,635
|2,904,307
|2,776,990
|87,705
|菲律賓
|0
|2,565,487
|2,396,726
|38,493
|烏克蘭
|0
|2,435,413
|2,258,455
|56,446
|馬來西亞
|11,889
|2,257,584
|2,070,715
|26,456
|美國疫情全球數據
|44,443,405
確診累積
+126,713(較上日)
|718,984
死亡個案
+2,117(較上日)
|37,033,431
治癒人數
+110,800(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|8,527
|4,641,369
|2,456,861
|69,416
|德克薩斯州
|8,438
|4,077,280
|3,720,447
|65,969
|佛羅里達州
|5,829
|3,622,353
|2,649,147
|55,011
|紐約州
|6,390
|2,510,039
|2,126,988
|55,974
|伊利諾伊州
|3,356
|1,630,864
|1,484,513
|27,714
|佐治亞州
|3,347
|1,582,063
|1,116,827
|26,242
|賓夕法尼亞州
|5,352
|1,435,292
|1,291,762
|29,495
|俄亥俄州
|6,234
|1,420,206
|1,274,639
|22,273
|北卡羅萊納州
|4,963
|1,400,217
|1,297,563
|16,605
|田納西州
|3,300
|1,231,820
|1,175,595
|15,205
|中國大陸疫情全球數據
|96,203
確診累積
+40(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|90,679
治癒人數
+45(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,298
|63,776
|4,512
|廣東
|3
|3,180
|3,113
|8
|上海
|9
|2,612
|2,540
|7
|黑龍江
|2
|1,704
|1,608
|13
|江蘇
|0
|1,599
|1,592
|0
|河南
|2
|1,542
|1,502
|22
|浙江
|1
|1,449
|1,405
|1
|雲南
|14
|1,438
|1,209
|2
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|福建
|0
|1,282
|957
|1
|香港疫情全球數據
|12,222
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,905
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫