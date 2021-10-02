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澳洲11月重開邊境 州份達8成接種率即開關
|新型冠狀肺炎全球疫情（10月02日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|12,222
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,905
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|234,809,687
確診累積
+17,981(較上日)
|4,802,290
死亡個案
+195(較上日)
|213,087,585
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|3,696
|44,320,388
|36,923,846
|716,884
|印度
|0
|33,775,135
|33,045,770
|448,504
|巴西
|0
|21,427,073
|20,425,139
|596,800
|英國
|0
|7,807,036
|6,323,896
|136,662
|俄羅斯
|0
|7,535,548
|6,692,722
|208,142
|土耳其
|0
|7,154,070
|6,615,908
|64,054
|法國
|0
|7,013,432
|6,771,134
|116,713
|伊朗
|0
|5,601,565
|5,053,551
|120,663
|阿根廷
|0
|5,256,902
|5,118,324
|115,179
|西班牙
|0
|4,959,091
|4,755,738
|86,415
|哥倫比亞
|0
|4,957,277
|4,799,576
|126,299
|意大利
|0
|4,675,758
|4,451,133
|130,973
|德國
|0
|4,243,938
|4,010,100
|94,250
|印尼
|0
|4,216,728
|4,039,835
|142,026
|墨西哥
|0
|3,664,223
|3,013,200
|277,505
|波蘭
|0
|2,908,432
|2,663,087
|75,666
|南非
|0
|2,902,672
|2,773,344
|87,626
|菲律賓
|0
|2,565,487
|2,396,726
|38,493
|烏克蘭
|0
|2,435,413
|2,258,455
|56,446
|馬來西亞
|11,889
|2,257,584
|2,070,715
|26,456
|美國疫情全球數據
|44,320,388
確診累積
+3,696(較上日)
|716,884
死亡個案
+17(較上日)
|36,923,846
治癒人數
+1,215(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|4,632,842
|2,451,046
|69,320
|德克薩斯州
|0
|4,068,842
|3,708,596
|65,634
|佛羅里達州
|0
|3,616,524
|2,632,074
|55,009
|紐約州
|0
|2,503,649
|2,126,267
|55,931
|伊利諾伊州
|0
|1,627,508
|1,481,160
|27,665
|佐治亞州
|0
|1,578,716
|1,115,906
|26,084
|賓夕法尼亞州
|0
|1,429,940
|1,286,946
|29,458
|俄亥俄州
|0
|1,413,972
|1,266,943
|21,945
|北卡羅萊納州
|0
|1,395,254
|1,297,563
|16,524
|田納西州
|0
|1,228,520
|1,170,413
|15,149
|中國大陸疫情全球數據
|96,163
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|90,634
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,298
|63,776
|4,512
|廣東
|0
|3,177
|3,109
|8
|上海
|0
|2,603
|2,534
|7
|黑龍江
|0
|1,702
|1,605
|13
|江蘇
|0
|1,599
|1,591
|0
|河南
|0
|1,540
|1,502
|22
|浙江
|0
|1,448
|1,405
|1
|雲南
|0
|1,424
|1,204
|2
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|福建
|0
|1,282
|957
|1
|香港疫情全球數據
|12,222
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,905
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫