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新型冠狀肺炎全球疫情（10月02日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2021/10/02

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（10月02日　時間01:00）
香港疫情全球數據
12,222
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,905
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
234,809,687
確診累積
+17,981(較上日)		 4,802,290
死亡個案
+195(較上日)		 213,087,585
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 3,696 44,320,388 36,923,846 716,884
印度 0 33,775,135 33,045,770 448,504
巴西 0 21,427,073 20,425,139 596,800
英國 0 7,807,036 6,323,896 136,662
俄羅斯 0 7,535,548 6,692,722 208,142
土耳其 0 7,154,070 6,615,908 64,054
法國 0 7,013,432 6,771,134 116,713
伊朗 0 5,601,565 5,053,551 120,663
阿根廷 0 5,256,902 5,118,324 115,179
西班牙 0 4,959,091 4,755,738 86,415
哥倫比亞 0 4,957,277 4,799,576 126,299
意大利 0 4,675,758 4,451,133 130,973
德國 0 4,243,938 4,010,100 94,250
印尼 0 4,216,728 4,039,835 142,026
墨西哥 0 3,664,223 3,013,200 277,505
波蘭 0 2,908,432 2,663,087 75,666
南非 0 2,902,672 2,773,344 87,626
菲律賓 0 2,565,487 2,396,726 38,493
烏克蘭 0 2,435,413 2,258,455 56,446
馬來西亞 11,889 2,257,584 2,070,715 26,456
美國疫情全球數據
44,320,388
確診累積
+3,696(較上日)		 716,884
死亡個案
+17(較上日)		 36,923,846
治癒人數
+1,215(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 4,632,842 2,451,046 69,320
德克薩斯州 0 4,068,842 3,708,596 65,634
佛羅里達州 0 3,616,524 2,632,074 55,009
紐約州 0 2,503,649 2,126,267 55,931
伊利諾伊州 0 1,627,508 1,481,160 27,665
佐治亞州 0 1,578,716 1,115,906 26,084
賓夕法尼亞州 0 1,429,940 1,286,946 29,458
俄亥俄州 0 1,413,972 1,266,943 21,945
北卡羅萊納州 0 1,395,254 1,297,563 16,524
田納西州 0 1,228,520 1,170,413 15,149
中國大陸疫情全球數據
96,163
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 90,634
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,298 63,776 4,512
廣東 0 3,177 3,109 8
上海 0 2,603 2,534 7
黑龍江 0 1,702 1,605 13
江蘇 0 1,599 1,591 0
河南 0 1,540 1,502 22
浙江 0 1,448 1,405 1
雲南 0 1,424 1,204 2
河北 0 1,317 1,310 7
福建 0 1,282 957 1
香港疫情全球數據
12,222
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,905
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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