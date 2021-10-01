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新型冠狀肺炎全球疫情（10月01日 時間15:00）

國際形勢 15:00 2021/10/01

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（10月01日　時間15:00）
香港疫情全球數據
12,218
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,905
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
234,658,670
確診累積
+331,235(較上日)		 4,799,772
死亡個案
+7,058(較上日)		 214,637,775
治癒人數
+2,040,650(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 112,524 44,314,424 36,920,383 716,847
印度 4,447 33,766,707 33,043,144 448,372
巴西 27,527 21,427,073 20,425,139 596,800
英國 0 7,807,036 6,323,896 136,662
俄羅斯 0 7,511,026 6,672,767 207,255
土耳其 29,104 7,154,070 6,615,908 64,054
法國 5,204 7,013,432 6,771,134 116,713
伊朗 0 5,587,040 5,031,692 120,428
阿根廷 1,641 5,256,902 5,118,324 115,179
西班牙 2,400 4,959,091 4,755,738 86,415
哥倫比亞 1,429 4,957,277 4,799,576 126,299
意大利 4,094 4,672,355 4,447,126 130,921
德國 7,799 4,241,706 4,010,100 94,250
印尼 0 4,215,104 4,037,024 141,939
墨西哥 8,828 3,664,223 3,013,200 277,505
波蘭 0 2,907,071 2,662,484 75,650
南非 1,678 2,902,672 2,773,344 87,626
菲律賓 0 2,549,966 2,373,378 38,294
烏克蘭 12,034 2,435,413 2,258,455 56,446
馬來西亞 12,735 2,245,695 2,054,824 26,335
美國疫情全球數據
44,314,424
確診累積
+112,524(較上日)		 716,847
死亡個案
+2,878(較上日)		 36,920,383
治癒人數
+100,825(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 7,708 4,632,842 2,451,046 69,320
德克薩斯州 11,192 4,068,842 3,708,596 65,634
佛羅里達州 4,841 3,616,524 2,632,074 55,009
紐約州 4,383 2,503,649 2,126,267 55,931
伊利諾伊州 3,344 1,627,508 1,481,160 27,665
佐治亞州 4,876 1,578,716 1,115,906 26,084
賓夕法尼亞州 4,891 1,429,940 1,286,946 29,458
俄亥俄州 6,530 1,413,972 1,266,943 21,945
北卡羅萊納州 4,765 1,395,254 1,297,563 16,524
田納西州 4,118 1,228,520 1,170,413 15,149
中國大陸疫情全球數據
96,151
確診累積
+23(較上日)		 4,635
死亡個案
0(較上日)		 90,634
治癒人數
+50(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,298 63,776 4,512
廣東 6 3,177 3,109 8
上海 5 2,603 2,534 7
黑龍江 10 1,702 1,605 13
江蘇 0 1,599 1,591 0
河南 0 1,540 1,502 22
浙江 0 1,448 1,405 1
雲南 9 1,424 1,204 2
河北 0 1,317 1,310 7
福建 0 1,282 957 1
香港疫情全球數據
12,218
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,905
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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