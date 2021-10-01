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英國保就業計劃結束 失業率恐急升
|新型冠狀肺炎全球疫情（10月01日 時間06:00）
|香港疫情全球數據
|12,218
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,905
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|234,517,957
確診累積
+190,522(較上日)
|4,795,697
死亡個案
+2,983(較上日)
|212,757,659
治癒人數
+160,534(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|79,604
|44,281,504
|36,877,780
|715,301
|印度
|3,210
|33,765,470
|33,034,902
|448,372
|巴西
|27,527
|21,427,073
|20,404,701
|596,749
|英國
|0
|7,807,036
|6,323,896
|136,662
|俄羅斯
|0
|7,511,026
|6,672,767
|207,255
|土耳其
|29,104
|7,154,070
|6,615,908
|64,054
|法國
|5,204
|7,013,432
|6,771,134
|116,713
|伊朗
|0
|5,587,040
|5,031,692
|120,428
|阿根廷
|0
|5,255,261
|5,116,274
|115,130
|西班牙
|2,400
|4,959,091
|4,755,738
|86,415
|哥倫比亞
|0
|4,955,848
|4,797,967
|126,261
|意大利
|4,094
|4,672,355
|4,447,126
|130,921
|德國
|7,799
|4,241,706
|3,989,700
|94,250
|印尼
|0
|4,215,104
|4,037,024
|141,939
|墨西哥
|0
|3,655,395
|3,006,959
|276,972
|波蘭
|0
|2,907,071
|2,662,484
|75,650
|南非
|1,678
|2,902,672
|2,773,344
|87,626
|菲律賓
|0
|2,549,966
|2,373,378
|38,294
|烏克蘭
|0
|2,423,379
|2,255,191
|56,274
|馬來西亞
|12,735
|2,245,695
|2,054,824
|26,335
|美國疫情全球數據
|44,281,504
確診累積
+79,604(較上日)
|715,301
死亡個案
+1,332(較上日)
|36,877,780
治癒人數
+58,222(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|2,464
|4,627,598
|2,447,903
|69,226
|德克薩斯州
|4,526
|4,062,176
|3,702,750
|65,584
|佛羅里達州
|0
|3,611,683
|2,619,891
|54,071
|紐約州
|3,720
|2,502,986
|2,126,267
|55,919
|伊利諾伊州
|3,344
|1,627,508
|1,481,160
|27,665
|佐治亞州
|4,876
|1,578,716
|1,115,906
|26,084
|賓夕法尼亞州
|4,891
|1,429,940
|1,286,946
|29,458
|俄亥俄州
|6,530
|1,413,972
|1,266,943
|21,945
|北卡羅萊納州
|4,765
|1,395,254
|1,297,563
|16,524
|田納西州
|4,118
|1,228,520
|1,165,061
|15,149
|中國大陸疫情全球數據
|96,128
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|90,584
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,298
|63,776
|4,512
|廣東
|0
|3,171
|3,108
|8
|上海
|0
|2,598
|2,522
|7
|黑龍江
|0
|1,692
|1,605
|13
|江蘇
|0
|1,599
|1,591
|0
|河南
|0
|1,540
|1,502
|22
|浙江
|0
|1,448
|1,405
|1
|雲南
|0
|1,415
|1,190
|2
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|福建
|0
|1,282
|942
|1
|香港疫情全球數據
|12,218
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,905
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫