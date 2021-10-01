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新型冠狀肺炎全球疫情（10月01日 時間06:00）

國際形勢 06:00 2021/10/01

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（10月01日　時間06:00）
香港疫情全球數據
12,218
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,905
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
234,517,957
確診累積
+190,522(較上日)		 4,795,697
死亡個案
+2,983(較上日)		 212,757,659
治癒人數
+160,534(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 79,604 44,281,504 36,877,780 715,301
印度 3,210 33,765,470 33,034,902 448,372
巴西 27,527 21,427,073 20,404,701 596,749
英國 0 7,807,036 6,323,896 136,662
俄羅斯 0 7,511,026 6,672,767 207,255
土耳其 29,104 7,154,070 6,615,908 64,054
法國 5,204 7,013,432 6,771,134 116,713
伊朗 0 5,587,040 5,031,692 120,428
阿根廷 0 5,255,261 5,116,274 115,130
西班牙 2,400 4,959,091 4,755,738 86,415
哥倫比亞 0 4,955,848 4,797,967 126,261
意大利 4,094 4,672,355 4,447,126 130,921
德國 7,799 4,241,706 3,989,700 94,250
印尼 0 4,215,104 4,037,024 141,939
墨西哥 0 3,655,395 3,006,959 276,972
波蘭 0 2,907,071 2,662,484 75,650
南非 1,678 2,902,672 2,773,344 87,626
菲律賓 0 2,549,966 2,373,378 38,294
烏克蘭 0 2,423,379 2,255,191 56,274
馬來西亞 12,735 2,245,695 2,054,824 26,335
美國疫情全球數據
44,281,504
確診累積
+79,604(較上日)		 715,301
死亡個案
+1,332(較上日)		 36,877,780
治癒人數
+58,222(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,464 4,627,598 2,447,903 69,226
德克薩斯州 4,526 4,062,176 3,702,750 65,584
佛羅里達州 0 3,611,683 2,619,891 54,071
紐約州 3,720 2,502,986 2,126,267 55,919
伊利諾伊州 3,344 1,627,508 1,481,160 27,665
佐治亞州 4,876 1,578,716 1,115,906 26,084
賓夕法尼亞州 4,891 1,429,940 1,286,946 29,458
俄亥俄州 6,530 1,413,972 1,266,943 21,945
北卡羅萊納州 4,765 1,395,254 1,297,563 16,524
田納西州 4,118 1,228,520 1,165,061 15,149
中國大陸疫情全球數據
96,128
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 90,584
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,298 63,776 4,512
廣東 0 3,171 3,108 8
上海 0 2,598 2,522 7
黑龍江 0 1,692 1,605 13
江蘇 0 1,599 1,591 0
河南 0 1,540 1,502 22
浙江 0 1,448 1,405 1
雲南 0 1,415 1,190 2
河北 0 1,317 1,310 7
福建 0 1,282 942 1
香港疫情全球數據
12,218
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,905
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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