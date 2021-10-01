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新型冠狀肺炎全球疫情（10月01日 時間03:00）

國際形勢 03:00 2021/10/01

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（10月01日　時間03:00）
香港疫情全球數據
12,218
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,905
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
234,394,974
確診累積
+67,539(較上日)		 4,793,431
死亡個案
+717(較上日)		 212,671,937
治癒人數
+74,812(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 13,698 44,215,598 36,822,336 714,110
印度 3,210 33,765,470 33,034,902 448,372
巴西 0 21,399,546 20,404,701 596,163
英國 0 7,807,036 6,323,896 136,662
俄羅斯 0 7,511,026 6,672,767 207,255
土耳其 29,104 7,154,070 6,615,908 64,054
法國 5,204 7,013,432 6,771,134 116,713
伊朗 0 5,587,040 5,031,692 120,428
阿根廷 0 5,255,261 5,116,274 115,130
西班牙 2,400 4,959,091 4,755,738 86,415
哥倫比亞 0 4,955,848 4,797,967 126,261
意大利 0 4,668,261 4,441,412 130,870
德國 1,814 4,235,721 3,989,700 94,214
印尼 0 4,215,104 4,037,024 141,939
墨西哥 0 3,655,395 3,006,959 276,972
波蘭 0 2,907,071 2,662,484 75,650
南非 1,678 2,902,672 2,773,344 87,626
菲律賓 0 2,549,966 2,373,378 38,294
烏克蘭 0 2,423,379 2,255,191 56,274
馬來西亞 0 2,232,960 2,037,099 26,143
美國疫情全球數據
44,215,598
確診累積
+13,698(較上日)		 714,110
死亡個案
+141(較上日)		 36,822,336
治癒人數
+2,778(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 4,625,134 2,445,216 69,179
德克薩斯州 0 4,057,650 3,695,035 65,309
佛羅里達州 0 3,611,683 2,619,891 54,071
紐約州 0 2,499,266 2,125,547 55,884
伊利諾伊州 0 1,624,164 1,476,270 27,619
佐治亞州 0 1,573,840 1,115,226 25,933
賓夕法尼亞州 4,891 1,429,940 1,282,543 29,458
俄亥俄州 0 1,407,442 1,258,840 21,945
北卡羅萊納州 0 1,390,489 1,297,563 16,444
田納西州 0 1,224,402 1,165,061 15,099
中國大陸疫情全球數據
96,128
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 90,584
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,298 63,776 4,512
廣東 0 3,171 3,108 8
上海 0 2,598 2,522 7
黑龍江 0 1,692 1,605 13
江蘇 0 1,599 1,591 0
河南 0 1,540 1,502 22
浙江 0 1,448 1,405 1
雲南 0 1,415 1,190 2
河北 0 1,317 1,310 7
福建 0 1,282 942 1
香港疫情全球數據
12,218
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,905
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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