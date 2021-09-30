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英國保就業計劃結束 失業率恐急升
|新型冠狀肺炎全球疫情（09月30日 時間23:00）
|香港疫情全球數據
|12,218
確診/疑似
+3(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,905
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|234,286,743
確診累積
+501,097(較上日)
|4,792,469
死亡個案
+9,114(較上日)
|212,556,377
治癒人數
+489,705(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|146,208
|44,201,900
|36,819,558
|713,969
|印度
|42,497
|33,761,481
|33,030,616
|448,303
|巴西
|17,756
|21,399,546
|20,404,701
|596,163
|英國
|0
|7,771,294
|6,292,234
|136,525
|俄羅斯
|23,888
|7,511,026
|6,672,767
|207,255
|土耳其
|29,386
|7,124,966
|6,583,789
|63,838
|法國
|5,835
|7,008,228
|6,761,210
|116,657
|伊朗
|14,078
|5,587,040
|5,031,692
|120,428
|阿根廷
|1,496
|5,255,261
|5,116,274
|115,130
|西班牙
|2,761
|4,956,691
|4,750,614
|86,397
|哥倫比亞
|1,472
|4,955,848
|4,797,967
|126,261
|意大利
|0
|4,668,261
|4,441,412
|130,870
|德國
|12,576
|4,233,907
|3,989,700
|94,207
|印尼
|1,690
|4,215,104
|4,037,024
|141,939
|墨西哥
|9,796
|3,655,395
|3,006,959
|276,972
|波蘭
|1,205
|2,907,071
|2,662,484
|75,650
|南非
|2,106
|2,900,994
|2,766,892
|87,525
|菲律賓
|14,234
|2,549,966
|2,373,378
|38,294
|烏克蘭
|11,757
|2,423,379
|2,255,191
|56,274
|馬來西亞
|12,434
|2,232,960
|2,037,099
|26,143
|美國疫情全球數據
|44,201,900
確診累積
+146,208(較上日)
|713,969
死亡個案
+2,747(較上日)
|36,819,558
治癒人數
+133,381(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|6,849
|4,625,134
|2,445,216
|69,179
|德克薩斯州
|13,800
|4,057,650
|3,695,035
|65,309
|佛羅里達州
|5,819
|3,611,683
|2,619,891
|54,071
|紐約州
|6,124
|2,499,266
|2,125,547
|55,884
|伊利諾伊州
|2,989
|1,624,164
|1,476,270
|27,619
|佐治亞州
|4,435
|1,573,840
|1,115,226
|25,933
|賓夕法尼亞州
|4,571
|1,425,049
|1,282,543
|29,383
|俄亥俄州
|6,463
|1,407,442
|1,258,840
|21,945
|北卡羅萊納州
|4,789
|1,390,489
|1,297,563
|16,444
|田納西州
|3,618
|1,224,402
|1,165,061
|15,099
|中國大陸疫情全球數據
|96,128
確診累積
+21(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|90,584
治癒人數
+63(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,298
|63,776
|4,512
|廣東
|3
|3,171
|3,108
|8
|上海
|3
|2,598
|2,522
|7
|黑龍江
|6
|1,692
|1,605
|13
|江蘇
|0
|1,599
|1,591
|0
|河南
|0
|1,540
|1,502
|22
|浙江
|1
|1,448
|1,405
|1
|雲南
|5
|1,415
|1,190
|2
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|福建
|1
|1,282
|942
|1
|香港疫情全球數據
|12,218
確診累積
+3(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,905
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫