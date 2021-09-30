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新型冠狀肺炎全球疫情（09月30日 時間04:00）

國際形勢 04:00 2021/09/30

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（09月30日　時間04:00）
香港疫情全球數據
12,215
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,905
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
233,873,955
確診累積
+88,309(較上日)		 4,784,888
死亡個案
+1,533(較上日)		 212,148,429
治癒人數
+81,757(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 40,415 44,096,107 36,713,819 712,045
印度 19,194 33,738,178 33,006,949 448,090
巴西 0 21,381,790 20,383,243 595,520
英國 0 7,771,294 6,292,234 136,525
俄羅斯 0 7,487,138 6,653,941 206,388
土耳其 0 7,095,580 6,552,771 63,611
法國 5,835 7,008,228 6,761,210 116,657
伊朗 0 5,572,962 5,009,673 120,160
阿根廷 0 5,253,765 5,115,084 115,038
西班牙 2,761 4,956,691 4,750,614 86,397
哥倫比亞 0 4,954,376 4,795,975 126,219
意大利 0 4,668,261 4,441,412 130,870
德國 9,360 4,230,691 3,989,700 94,191
印尼 0 4,213,414 4,034,176 141,826
墨西哥 0 3,645,599 2,999,060 276,376
波蘭 0 2,905,866 2,662,132 75,623
南非 2,106 2,900,994 2,766,892 87,525
菲律賓 0 2,535,732 2,365,229 38,164
烏克蘭 0 2,411,622 2,251,352 56,080
馬來西亞 0 2,220,526 2,020,099 25,935
美國疫情全球數據
44,096,107
確診累積
+40,415(較上日)		 712,045
死亡個案
+823(較上日)		 36,713,819
治癒人數
+27,642(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 4,618,285 2,440,130 69,016
德克薩斯州 6,713 4,050,563 3,689,425 65,232
佛羅里達州 0 3,605,864 2,602,138 54,067
紐約州 4,010 2,497,152 2,125,547 55,877
伊利諾伊州 0 1,621,175 1,472,253 27,568
佐治亞州 0 1,569,405 1,114,843 25,757
賓夕法尼亞州 4,571 1,425,049 1,278,430 29,380
俄亥俄州 6,463 1,407,442 1,258,840 21,945
北卡羅萊納州 0 1,385,700 1,297,563 16,285
田納西州 0 1,220,784 1,158,903 15,055
中國大陸疫情全球數據
96,107
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 90,521
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,298 63,776 4,512
廣東 0 3,168 3,107 8
上海 0 2,595 2,519 7
黑龍江 0 1,686 1,603 13
江蘇 0 1,599 1,591 0
河南 0 1,540 1,502 22
浙江 0 1,447 1,405 1
雲南 0 1,410 1,176 2
河北 0 1,317 1,310 7
福建 0 1,281 901 1
香港疫情全球數據
12,215
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,905
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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