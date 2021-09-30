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【新冠疫苗】近600員工未打針 美國聯合航空開始炒人
|新型冠狀肺炎全球疫情（09月30日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|12,215
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,905
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|233,811,372
確診累積
+25,726(較上日)
|4,783,729
死亡個案
+374(較上日)
|212,100,743
治癒人數
+34,071(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|44,055,692
|36,686,177
|711,222
|印度
|18,410
|33,737,394
|33,006,158
|448,074
|巴西
|0
|21,381,790
|20,383,243
|595,520
|英國
|0
|7,771,294
|6,292,234
|136,525
|俄羅斯
|0
|7,487,138
|6,653,941
|206,388
|土耳其
|0
|7,095,580
|6,552,771
|63,611
|法國
|0
|7,002,393
|6,750,301
|116,615
|伊朗
|0
|5,572,962
|5,009,673
|120,160
|阿根廷
|0
|5,253,765
|5,115,084
|115,038
|西班牙
|2,761
|4,956,691
|4,750,614
|86,397
|哥倫比亞
|0
|4,954,376
|4,795,975
|126,219
|意大利
|0
|4,668,261
|4,441,412
|130,870
|德國
|401
|4,221,732
|3,989,700
|94,143
|印尼
|0
|4,213,414
|4,034,176
|141,826
|墨西哥
|0
|3,645,599
|2,999,060
|276,376
|波蘭
|0
|2,905,866
|2,662,132
|75,623
|南非
|0
|2,898,888
|2,765,700
|87,417
|菲律賓
|0
|2,535,732
|2,365,229
|38,164
|烏克蘭
|0
|2,411,622
|2,251,352
|56,080
|馬來西亞
|0
|2,220,526
|2,020,099
|25,935
|美國疫情全球數據
|44,055,692
確診累積
0(較上日)
|711,222
死亡個案
0(較上日)
|36,686,177
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|4,618,285
|2,440,130
|69,016
|德克薩斯州
|0
|4,043,850
|3,677,965
|64,907
|佛羅里達州
|0
|3,605,864
|2,602,138
|54,067
|紐約州
|0
|2,493,142
|2,124,711
|55,829
|伊利諾伊州
|0
|1,621,175
|1,472,253
|27,568
|佐治亞州
|0
|1,569,405
|1,114,843
|25,757
|賓夕法尼亞州
|0
|1,420,478
|1,278,430
|29,285
|俄亥俄州
|0
|1,400,979
|1,249,923
|21,945
|北卡羅萊納州
|0
|1,385,700
|1,297,563
|16,285
|田納西州
|0
|1,220,784
|1,158,903
|15,055
|中國大陸疫情全球數據
|96,107
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|90,521
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,298
|63,776
|4,512
|廣東
|0
|3,168
|3,107
|8
|上海
|0
|2,595
|2,519
|7
|黑龍江
|0
|1,686
|1,603
|13
|江蘇
|0
|1,599
|1,591
|0
|河南
|0
|1,540
|1,502
|22
|浙江
|0
|1,447
|1,405
|1
|雲南
|0
|1,410
|1,176
|2
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|福建
|0
|1,281
|901
|1
|香港疫情全球數據
|12,215
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,905
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫