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新型冠狀肺炎全球疫情（09月30日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2022/09/30

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新型冠狀肺炎全球疫情（09月30日　時間00:00）
香港疫情全球數據
1,761,381
確診/疑似
0(較上日)		 10,153
死亡個案
0(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
622,122,636
確診累積
0(較上日)		 6,547,448
死亡個案
0(較上日)		 599,255,114
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 98,104,113 94,929,478 1,083,798
印度 0 44,583,360 44,013,999 528,611
法國 0 35,291,584 34,508,106 155,045
巴西 0 34,696,863 33,838,636 685,978
德國 0 33,216,006 32,284,200 149,808
美國疫情全球數據
98,104,113
確診累積
0(較上日)		 1,083,798
死亡個案
0(較上日)		 94,929,478
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 11,234,629 10,835,013 96,025
德克薩斯州 0 7,943,747 7,686,639 91,236
佛羅里達州 0 7,159,610 6,975,089 81,308
紐約州 0 6,280,187 6,159,593 72,128
伊利諾伊州 0 3,758,292 3,627,032 39,666
中國大陸疫情全球數據
250,293
確診累積
0(較上日)		 5,226
死亡個案
0(較上日)		 242,070
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,429 63,915 4,512
上海 0 64,138 63,399 595
吉林 0 40,329 40,183 5
廣東 0 9,991 9,742 8
海南 0 8,955 8,668 6
香港疫情全球數據
1,761,381
確診累積
0(較上日)		 10,153
死亡個案
0(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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