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中朝跨境列車本周重啟 首日運北韓高層高檔禮品
|新型冠狀肺炎全球疫情（09月29日 時間18:00）
|香港疫情全球數據
|1,761,381
確診/疑似
+4,269(較上日)
|10,153
死亡個案
+5(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|622,043,280
確診累積
+600,436(較上日)
|6,547,169
死亡個案
+2,479(較上日)
|599,214,599
治癒人數
+404,873(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|112,619
|98,104,113
|94,929,478
|1,083,798
|印度
|4,272
|44,583,360
|44,013,999
|528,611
|法國
|53,410
|35,291,584
|34,508,106
|155,045
|巴西
|8,800
|34,696,863
|33,838,636
|685,978
|德國
|78,863
|33,216,006
|32,284,200
|149,808
|美國疫情全球數據
|98,104,113
確診累積
+112,619(較上日)
|1,083,798
死亡個案
+1,512(較上日)
|94,929,478
治癒人數
+144,435(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|1,331
|11,234,629
|10,835,013
|96,025
|德克薩斯州
|4,989
|7,943,747
|7,686,639
|91,236
|佛羅里達州
|1,977
|7,159,610
|6,975,089
|81,308
|紐約州
|4,128
|6,280,187
|6,159,593
|72,128
|伊利諾伊州
|1,584
|3,758,292
|3,627,032
|39,666
|中國大陸疫情全球數據
|250,293
確診累積
+170(較上日)
|5,226
死亡個案
0(較上日)
|242,070
治癒人數
+164(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,429
|63,915
|4,512
|上海
|13
|64,138
|63,399
|595
|吉林
|0
|40,329
|40,183
|5
|廣東
|39
|9,991
|9,742
|8
|海南
|0
|8,955
|8,668
|6
|香港疫情全球數據
|1,761,381
確診累積
+4,269(較上日)
|10,153
死亡個案
+5(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫