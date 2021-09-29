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新型冠狀肺炎全球疫情（09月29日 時間12:00）

國際形勢 12:00 2021/09/29

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（09月29日　時間12:00）
香港疫情全球數據
12,210
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,897
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
233,603,124
確診累積
+256,426(較上日)		 4,780,088
死亡個案
+5,630(較上日)		 211,866,505
治癒人數
+325,936(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 104,821 44,054,825 36,685,310 711,222
印度 648 33,715,049 32,978,557 447,781
巴西 15,395 21,381,790 20,383,243 595,520
英國 0 7,736,235 6,255,350 136,375
俄羅斯 0 7,464,708 6,635,485 205,531
土耳其 28,892 7,095,580 6,552,771 63,611
法國 6,765 7,002,393 6,750,301 116,615
伊朗 0 5,559,691 4,988,109 119,888
阿根廷 1,825 5,253,765 5,115,084 115,038
哥倫比亞 1,686 4,954,376 4,795,975 126,219
西班牙 2,290 4,953,930 4,745,511 86,358
意大利 0 4,665,049 4,435,370 130,807
德國 6,281 4,218,482 3,989,700 94,121
印尼 0 4,211,460 4,031,099 141,709
墨西哥 9,792 3,645,599 2,999,060 276,376
波蘭 0 2,904,631 2,662,115 75,601
南非 1,367 2,898,888 2,765,700 87,417
菲律賓 0 2,522,965 2,353,140 37,686
烏克蘭 0 2,401,956 2,248,071 55,863
馬來西亞 11,332 2,220,526 2,020,099 25,935
美國疫情全球數據
44,054,825
確診累積
+104,821(較上日)		 711,222
死亡個案
+2,004(較上日)		 36,685,310
治癒人數
+141,715(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 7,901 4,618,285 2,440,130 69,016
德克薩斯州 13,157 4,043,850 3,677,965 64,907
佛羅里達州 5,056 3,605,864 2,602,138 54,067
紐約州 4,389 2,493,142 2,124,711 55,829
伊利諾伊州 2,375 1,621,175 1,472,253 27,568
佐治亞州 3,865 1,569,405 1,114,843 25,757
賓夕法尼亞州 0 1,420,478 1,278,430 29,285
俄亥俄州 7,283 1,400,979 1,249,923 21,945
北卡羅萊納州 3,469 1,385,700 1,297,563 16,285
田納西州 3,390 1,220,784 1,158,903 15,055
中國大陸疫情全球數據
96,109
確診累積
+28(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 90,525
治癒人數
+62(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,298 63,776 4,512
廣東 1 3,168 3,107 8
上海 2 2,595 2,519 7
黑龍江 8 1,686 1,603 13
江蘇 1 1,599 1,591 0
河南 0 1,540 1,501 22
浙江 0 1,447 1,405 1
雲南 8 1,410 1,176 2
河北 0 1,317 1,310 7
福建 5 1,281 869 1
香港疫情全球數據
12,210
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,897
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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