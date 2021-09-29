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【澳洲疫情】悉尼所在州解封在即 唔打疫苗者或未受惠
|新型冠狀肺炎全球疫情（09月29日 時間09:00）
|香港疫情全球數據
|12,210
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,897
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|233,550,891
確診累積
+204,193(較上日)
|4,778,911
死亡個案
+4,453(較上日)
|211,776,704
治癒人數
+236,135(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|90,334
|44,040,338
|36,643,802
|711,155
|印度
|648
|33,715,049
|32,978,557
|447,781
|巴西
|15,395
|21,381,790
|20,383,243
|595,520
|英國
|0
|7,736,235
|6,255,350
|136,375
|俄羅斯
|0
|7,464,708
|6,635,485
|205,531
|土耳其
|28,892
|7,095,580
|6,552,771
|63,611
|法國
|6,765
|7,002,393
|6,750,301
|116,615
|伊朗
|0
|5,559,691
|4,988,109
|119,888
|阿根廷
|1,825
|5,253,765
|5,115,084
|115,038
|哥倫比亞
|1,686
|4,954,376
|4,795,975
|126,219
|西班牙
|2,290
|4,953,930
|4,745,511
|86,358
|意大利
|0
|4,665,049
|4,435,370
|130,807
|德國
|6,281
|4,218,482
|3,978,200
|94,121
|印尼
|0
|4,211,460
|4,031,099
|141,709
|墨西哥
|0
|3,635,807
|2,991,723
|275,676
|波蘭
|0
|2,904,631
|2,662,115
|75,601
|南非
|1,367
|2,898,888
|2,765,700
|87,417
|菲律賓
|0
|2,522,965
|2,353,140
|37,686
|烏克蘭
|0
|2,401,956
|2,248,071
|55,863
|馬來西亞
|11,332
|2,220,526
|2,020,099
|25,935
|美國疫情全球數據
|44,040,338
確診累積
+90,334(較上日)
|711,155
死亡個案
+1,937(較上日)
|36,643,802
治癒人數
+100,207(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|6,167
|4,616,551
|2,440,130
|69,009
|德克薩斯州
|7,185
|4,037,878
|3,669,284
|64,884
|佛羅里達州
|0
|3,600,808
|2,582,359
|54,063
|紐約州
|3,980
|2,492,733
|2,124,711
|55,829
|伊利諾伊州
|2,375
|1,621,175
|1,472,253
|27,568
|佐治亞州
|3,865
|1,569,405
|1,114,843
|25,757
|賓夕法尼亞州
|0
|1,420,478
|1,278,430
|29,285
|俄亥俄州
|7,283
|1,400,979
|1,249,923
|21,945
|北卡羅萊納州
|3,469
|1,385,700
|1,297,563
|16,285
|田納西州
|3,390
|1,220,784
|1,151,165
|15,055
|中國大陸疫情全球數據
|96,109
確診累積
+28(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|90,525
治癒人數
+62(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,298
|63,776
|4,512
|廣東
|1
|3,168
|3,107
|8
|上海
|2
|2,595
|2,519
|7
|黑龍江
|8
|1,686
|1,603
|13
|江蘇
|0
|1,598
|1,591
|0
|河南
|0
|1,540
|1,501
|22
|浙江
|0
|1,447
|1,405
|1
|雲南
|8
|1,410
|1,176
|2
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|福建
|0
|1,276
|869
|1
|香港疫情全球數據
|12,210
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,897
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫