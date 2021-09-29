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新型冠狀肺炎全球疫情（09月29日 時間03:00）

國際形勢 03:00 2021/09/29

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（09月29日　時間03:00）
香港疫情全球數據
12,210
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,897
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
233,397,889
確診累積
+51,191(較上日)		 4,775,289
死亡個案
+831(較上日)		 211,606,884
治癒人數
+66,315(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 98 43,950,102 36,543,740 709,221
印度 637 33,715,038 32,978,122 447,779
巴西 0 21,366,395 20,361,191 594,702
英國 0 7,736,235 6,255,350 136,375
俄羅斯 0 7,464,708 6,635,485 205,531
土耳其 28,892 7,095,580 6,552,771 63,611
法國 6,765 7,002,393 6,750,301 116,615
伊朗 0 5,559,691 4,988,109 119,888
阿根廷 0 5,251,940 5,113,603 114,954
西班牙 2,290 4,953,930 4,745,511 86,358
哥倫比亞 0 4,952,690 4,793,387 126,178
意大利 0 4,665,049 4,435,370 130,807
德國 2,568 4,214,769 3,978,200 94,090
印尼 0 4,211,460 4,031,099 141,709
墨西哥 0 3,635,807 2,991,723 275,676
波蘭 0 2,904,631 2,662,115 75,601
南非 1,367 2,898,888 2,765,700 87,417
菲律賓 0 2,522,965 2,353,140 37,686
烏克蘭 0 2,401,956 2,248,071 55,863
馬來西亞 0 2,209,194 2,005,939 25,695
美國疫情全球數據
43,950,102
確診累積
+98(較上日)		 709,221
死亡個案
+3(較上日)		 36,543,740
治癒人數
+145(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 4,610,384 2,434,057 68,944
德克薩斯州 0 4,030,693 3,655,012 64,659
佛羅里達州 0 3,600,808 2,582,359 54,063
紐約州 0 2,488,753 2,123,859 55,775
伊利諾伊州 0 1,618,800 1,467,874 27,529
佐治亞州 0 1,565,540 1,114,554 25,620
賓夕法尼亞州 0 1,420,478 1,273,544 29,285
俄亥俄州 0 1,393,696 1,245,186 21,820
北卡羅萊納州 0 1,382,231 1,297,563 16,235
田納西州 0 1,217,394 1,151,165 14,952
中國大陸疫情全球數據
96,081
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 90,463
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,298 63,776 4,512
廣東 0 3,167 3,107 8
上海 0 2,593 2,514 7
黑龍江 0 1,678 1,603 13
江蘇 0 1,598 1,591 0
河南 0 1,540 1,501 22
浙江 0 1,447 1,405 1
雲南 0 1,402 1,161 2
河北 0 1,317 1,310 7
福建 0 1,276 869 1
香港疫情全球數據
12,210
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,897
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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