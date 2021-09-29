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美國提高新加坡旅遊警戒級別 建議未打針民眾勿前往
|新型冠狀肺炎全球疫情（09月29日 時間03:00）
|香港疫情全球數據
|12,210
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,897
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|233,397,889
確診累積
+51,191(較上日)
|4,775,289
死亡個案
+831(較上日)
|211,606,884
治癒人數
+66,315(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|98
|43,950,102
|36,543,740
|709,221
|印度
|637
|33,715,038
|32,978,122
|447,779
|巴西
|0
|21,366,395
|20,361,191
|594,702
|英國
|0
|7,736,235
|6,255,350
|136,375
|俄羅斯
|0
|7,464,708
|6,635,485
|205,531
|土耳其
|28,892
|7,095,580
|6,552,771
|63,611
|法國
|6,765
|7,002,393
|6,750,301
|116,615
|伊朗
|0
|5,559,691
|4,988,109
|119,888
|阿根廷
|0
|5,251,940
|5,113,603
|114,954
|西班牙
|2,290
|4,953,930
|4,745,511
|86,358
|哥倫比亞
|0
|4,952,690
|4,793,387
|126,178
|意大利
|0
|4,665,049
|4,435,370
|130,807
|德國
|2,568
|4,214,769
|3,978,200
|94,090
|印尼
|0
|4,211,460
|4,031,099
|141,709
|墨西哥
|0
|3,635,807
|2,991,723
|275,676
|波蘭
|0
|2,904,631
|2,662,115
|75,601
|南非
|1,367
|2,898,888
|2,765,700
|87,417
|菲律賓
|0
|2,522,965
|2,353,140
|37,686
|烏克蘭
|0
|2,401,956
|2,248,071
|55,863
|馬來西亞
|0
|2,209,194
|2,005,939
|25,695
|美國疫情全球數據
|43,950,102
確診累積
+98(較上日)
|709,221
死亡個案
+3(較上日)
|36,543,740
治癒人數
+145(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|4,610,384
|2,434,057
|68,944
|德克薩斯州
|0
|4,030,693
|3,655,012
|64,659
|佛羅里達州
|0
|3,600,808
|2,582,359
|54,063
|紐約州
|0
|2,488,753
|2,123,859
|55,775
|伊利諾伊州
|0
|1,618,800
|1,467,874
|27,529
|佐治亞州
|0
|1,565,540
|1,114,554
|25,620
|賓夕法尼亞州
|0
|1,420,478
|1,273,544
|29,285
|俄亥俄州
|0
|1,393,696
|1,245,186
|21,820
|北卡羅萊納州
|0
|1,382,231
|1,297,563
|16,235
|田納西州
|0
|1,217,394
|1,151,165
|14,952
|中國大陸疫情全球數據
|96,081
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|90,463
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,298
|63,776
|4,512
|廣東
|0
|3,167
|3,107
|8
|上海
|0
|2,593
|2,514
|7
|黑龍江
|0
|1,678
|1,603
|13
|江蘇
|0
|1,598
|1,591
|0
|河南
|0
|1,540
|1,501
|22
|浙江
|0
|1,447
|1,405
|1
|雲南
|0
|1,402
|1,161
|2
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|福建
|0
|1,276
|869
|1
|香港疫情全球數據
|12,210
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,897
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫