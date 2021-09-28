下一篇文章
美國提高新加坡旅遊警戒級別 建議未打針民眾勿前往
|新型冠狀肺炎全球疫情（09月28日 時間20:00）
|香港疫情全球數據
|12,210
確診/疑似
+13(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,897
治癒人數
+5(較上日)
|環球疫情全球數據
|233,236,784
確診累積
+416,164(較上日)
|4,772,984
死亡個案
+7,233(較上日)
|211,406,990
治癒人數
+555,827(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|185,609
|43,942,335
|36,540,798
|709,119
|印度
|2,641
|33,697,581
|32,958,002
|447,406
|巴西
|14,423
|21,366,395
|20,361,191
|594,702
|英國
|0
|7,701,715
|6,219,111
|136,208
|俄羅斯
|21,559
|7,464,708
|6,635,485
|205,531
|土耳其
|27,188
|7,066,688
|6,522,435
|63,372
|法國
|1,309
|6,995,628
|6,737,491
|116,537
|伊朗
|0
|5,547,990
|4,966,098
|119,649
|阿根廷
|1,538
|5,251,940
|5,113,603
|114,954
|哥倫比亞
|1,015
|4,952,690
|4,793,387
|126,178
|西班牙
|5,039
|4,951,640
|4,736,022
|86,298
|意大利
|0
|4,662,087
|4,430,265
|130,742
|印尼
|2,057
|4,211,460
|4,031,099
|141,709
|德國
|3,191
|4,211,071
|3,978,200
|94,035
|墨西哥
|3,007
|3,635,807
|2,991,723
|275,676
|波蘭
|976
|2,904,631
|2,662,115
|75,601
|南非
|578
|2,897,521
|2,762,812
|87,216
|菲律賓
|32,107
|2,522,965
|2,353,140
|37,686
|烏克蘭
|6,552
|2,401,956
|2,248,071
|55,863
|馬來西亞
|10,959
|2,209,194
|2,005,939
|25,695
|美國疫情全球數據
|43,942,335
確診累積
+185,609(較上日)
|709,119
死亡個案
+2,726(較上日)
|36,540,798
治癒人數
+237,796(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|14,022
|4,610,384
|2,434,057
|68,944
|德克薩斯州
|10,029
|4,030,693
|3,655,012
|64,659
|佛羅里達州
|8,930
|3,600,808
|2,582,359
|54,063
|紐約州
|8,929
|2,488,753
|2,123,859
|55,775
|伊利諾伊州
|6,671
|1,618,800
|1,467,874
|27,529
|佐治亞州
|8,004
|1,565,540
|1,114,554
|25,620
|賓夕法尼亞州
|0
|1,415,049
|1,273,544
|29,212
|俄亥俄州
|3,681
|1,393,696
|1,245,186
|21,820
|北卡羅萊納州
|13,488
|1,382,231
|1,297,563
|16,235
|田納西州
|7,826
|1,217,394
|1,151,165
|14,952
|中國大陸疫情全球數據
|96,081
確診累積
+30(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|90,463
治癒人數
+61(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,298
|63,776
|4,512
|廣東
|3
|3,167
|3,107
|8
|上海
|0
|2,593
|2,514
|7
|黑龍江
|11
|1,678
|1,603
|13
|江蘇
|2
|1,598
|1,591
|0
|河南
|0
|1,540
|1,501
|22
|浙江
|0
|1,447
|1,405
|1
|雲南
|11
|1,402
|1,161
|2
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|福建
|2
|1,276
|869
|1
|香港疫情全球數據
|12,210
確診累積
+13(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,897
治癒人數
+5(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫