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新型冠狀肺炎全球疫情（09月28日 時間19:00）

國際形勢 19:00 2021/09/28

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（09月28日　時間19:00）
香港疫情全球數據
12,210
確診/疑似
+13(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,897
治癒人數
+5(較上日)
環球疫情全球數據
233,232,330
確診累積
+411,710(較上日)		 4,772,908
死亡個案
+7,157(較上日)		 211,404,271
治癒人數
+553,108(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 185,609 43,942,335 36,540,798 709,119
印度 2,641 33,697,581 32,958,002 447,406
巴西 14,423 21,366,395 20,361,191 594,702
英國 0 7,701,715 6,219,111 136,208
俄羅斯 21,559 7,464,708 6,635,485 205,531
土耳其 27,188 7,066,688 6,522,435 63,372
法國 1,309 6,995,628 6,737,491 116,537
伊朗 0 5,547,990 4,966,098 119,649
阿根廷 1,538 5,251,940 5,113,603 114,954
哥倫比亞 1,015 4,952,690 4,793,387 126,178
西班牙 5,039 4,951,640 4,736,022 86,298
意大利 0 4,662,087 4,430,265 130,742
印尼 2,057 4,211,460 4,031,099 141,709
德國 3,191 4,211,071 3,978,200 94,035
墨西哥 3,007 3,635,807 2,991,723 275,676
波蘭 976 2,904,631 2,662,115 75,601
南非 578 2,897,521 2,762,812 87,216
菲律賓 32,107 2,522,965 2,353,140 37,686
烏克蘭 6,552 2,401,956 2,248,071 55,863
馬來西亞 10,959 2,209,194 2,005,939 25,695
美國疫情全球數據
43,942,335
確診累積
+185,609(較上日)		 709,119
死亡個案
+2,726(較上日)		 36,540,798
治癒人數
+237,796(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 14,022 4,610,384 2,434,057 68,944
德克薩斯州 10,029 4,030,693 3,655,012 64,659
佛羅里達州 8,930 3,600,808 2,582,359 54,063
紐約州 8,929 2,488,753 2,123,859 55,775
伊利諾伊州 6,671 1,618,800 1,467,874 27,529
佐治亞州 8,004 1,565,540 1,114,554 25,620
賓夕法尼亞州 0 1,415,049 1,273,544 29,212
俄亥俄州 3,681 1,393,696 1,245,186 21,820
北卡羅萊納州 13,488 1,382,231 1,297,563 16,235
田納西州 7,826 1,217,394 1,151,165 14,952
中國大陸疫情全球數據
96,081
確診累積
+30(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 90,463
治癒人數
+61(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,298 63,776 4,512
廣東 3 3,167 3,107 8
上海 0 2,593 2,514 7
黑龍江 11 1,678 1,603 13
江蘇 2 1,598 1,591 0
河南 0 1,540 1,501 22
浙江 0 1,447 1,405 1
雲南 11 1,402 1,161 2
河北 0 1,317 1,310 7
福建 2 1,276 869 1
香港疫情全球數據
12,210
確診累積
+13(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,897
治癒人數
+5(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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