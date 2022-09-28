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【英鎊危機】英按揭息率倘加至6厘 部分業主供款額增7成
|新型冠狀肺炎全球疫情（09月28日 時間16:00）
|香港疫情全球數據
|1,753,201
確診/疑似
0(較上日)
|10,134
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|621,358,485
確診累積
+389,465(較上日)
|6,544,412
死亡個案
+941(較上日)
|598,709,548
治癒人數
+277,667(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|31,921
|97,991,494
|94,785,043
|1,082,286
|印度
|3,615
|44,579,088
|44,009,525
|528,584
|法國
|73,639
|35,238,174
|34,488,280
|155,000
|巴西
|6,832
|34,688,063
|33,818,040
|685,930
|德國
|95,811
|33,137,143
|32,251,900
|149,714
|美國疫情全球數據
|97,991,494
確診累積
+31,921(較上日)
|1,082,286
死亡個案
+256(較上日)
|94,785,043
治癒人數
+67,635(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|1,315
|11,233,298
|10,825,046
|96,014
|德克薩斯州
|740
|7,938,758
|7,680,411
|91,201
|佛羅里達州
|2,579
|7,157,633
|6,971,259
|81,261
|紐約州
|3,974
|6,276,059
|6,152,808
|72,106
|伊利諾伊州
|1,767
|3,756,708
|3,621,935
|39,637
|中國大陸疫情全球數據
|250,123
確診累積
+194(較上日)
|5,226
死亡個案
0(較上日)
|241,906
治癒人數
+169(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,429
|63,915
|4,512
|上海
|14
|64,125
|63,388
|595
|吉林
|0
|40,329
|40,183
|5
|廣東
|19
|9,952
|9,722
|8
|海南
|0
|8,955
|8,665
|6
|香港疫情全球數據
|1,753,201
確診累積
0(較上日)
|10,134
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫