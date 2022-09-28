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新型冠狀肺炎全球疫情（09月28日 時間16:00）

國際形勢 16:00 2022/09/28

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新型冠狀肺炎全球疫情（09月28日　時間16:00）
香港疫情全球數據
1,753,201
確診/疑似
0(較上日)		 10,134
死亡個案
0(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
621,358,485
確診累積
+389,465(較上日)		 6,544,412
死亡個案
+941(較上日)		 598,709,548
治癒人數
+277,667(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 31,921 97,991,494 94,785,043 1,082,286
印度 3,615 44,579,088 44,009,525 528,584
法國 73,639 35,238,174 34,488,280 155,000
巴西 6,832 34,688,063 33,818,040 685,930
德國 95,811 33,137,143 32,251,900 149,714
美國疫情全球數據
97,991,494
確診累積
+31,921(較上日)		 1,082,286
死亡個案
+256(較上日)		 94,785,043
治癒人數
+67,635(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 1,315 11,233,298 10,825,046 96,014
德克薩斯州 740 7,938,758 7,680,411 91,201
佛羅里達州 2,579 7,157,633 6,971,259 81,261
紐約州 3,974 6,276,059 6,152,808 72,106
伊利諾伊州 1,767 3,756,708 3,621,935 39,637
中國大陸疫情全球數據
250,123
確診累積
+194(較上日)		 5,226
死亡個案
0(較上日)		 241,906
治癒人數
+169(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,429 63,915 4,512
上海 14 64,125 63,388 595
吉林 0 40,329 40,183 5
廣東 19 9,952 9,722 8
海南 0 8,955 8,665 6
香港疫情全球數據
1,753,201
確診累積
0(較上日)		 10,134
死亡個案
0(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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