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【泰國疫情】隔離期縮半至7日 限打完疫苗旅客
|新型冠狀肺炎全球疫情（09月28日 時間07:00）
|香港疫情全球數據
|12,197
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,892
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|233,005,420
確診累積
+184,800(較上日)
|4,768,494
死亡個案
+2,743(較上日)
|211,108,152
治癒人數
+256,989(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|102,572
|43,859,298
|36,427,700
|707,562
|印度
|0
|33,694,940
|32,948,928
|447,362
|巴西
|14,423
|21,366,395
|20,361,191
|594,653
|英國
|0
|7,701,715
|6,219,111
|136,208
|俄羅斯
|0
|7,443,149
|6,618,117
|204,679
|土耳其
|27,188
|7,066,688
|6,522,435
|63,372
|法國
|1,309
|6,995,628
|6,737,565
|116,537
|伊朗
|0
|5,547,990
|4,966,098
|119,649
|阿根廷
|1,538
|5,251,940
|5,113,603
|114,954
|哥倫比亞
|1,015
|4,952,690
|4,793,387
|126,178
|西班牙
|5,039
|4,951,640
|4,736,022
|86,298
|意大利
|0
|4,662,087
|4,430,265
|130,742
|德國
|3,191
|4,211,071
|3,966,700
|94,035
|印尼
|0
|4,209,403
|4,027,548
|141,585
|墨西哥
|0
|3,632,800
|2,984,461
|275,446
|波蘭
|0
|2,903,655
|2,662,008
|75,572
|南非
|578
|2,897,521
|2,762,812
|87,216
|菲律賓
|0
|2,490,858
|2,292,006
|37,405
|烏克蘭
|0
|2,395,404
|2,245,144
|55,720
|馬來西亞
|10,959
|2,209,194
|2,005,939
|25,695
|美國疫情全球數據
|43,859,298
確診累積
+102,572(較上日)
|707,562
死亡個案
+1,169(較上日)
|36,427,700
治癒人數
+124,698(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|4,596,362
|2,424,730
|68,789
|德克薩斯州
|2,904
|4,023,568
|3,650,401
|64,612
|佛羅里達州
|0
|3,591,878
|2,544,665
|53,124
|紐約州
|4,292
|2,484,116
|2,121,951
|55,714
|伊利諾伊州
|6,671
|1,618,800
|1,467,874
|27,529
|佐治亞州
|8,004
|1,565,540
|1,114,554
|25,620
|賓夕法尼亞州
|0
|1,415,049
|1,262,543
|29,211
|俄亥俄州
|3,681
|1,393,696
|1,245,186
|21,820
|北卡羅萊納州
|13,488
|1,382,231
|1,297,563
|16,235
|田納西州
|0
|1,209,568
|1,138,270
|14,825
|中國大陸疫情全球數據
|96,050
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|90,402
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,298
|63,776
|4,512
|廣東
|0
|3,164
|3,105
|8
|上海
|0
|2,593
|2,507
|7
|黑龍江
|0
|1,667
|1,603
|13
|江蘇
|0
|1,596
|1,589
|0
|河南
|0
|1,540
|1,501
|22
|浙江
|0
|1,447
|1,405
|1
|雲南
|0
|1,391
|1,155
|2
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|福建
|0
|1,274
|836
|1
|香港疫情全球數據
|12,197
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,892
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫