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新型冠狀肺炎全球疫情（09月28日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2021/09/28

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（09月28日　時間01:00）
香港疫情全球數據
12,197
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,892
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
232,820,619
確診累積
0(較上日)		 4,765,751
死亡個案
0(較上日)		 210,851,163
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 43,756,726 36,303,002 706,393
印度 0 33,694,940 32,948,928 447,362
巴西 0 21,351,972 20,340,373 594,484
英國 0 7,701,715 6,219,111 136,208
俄羅斯 0 7,443,149 6,618,117 204,679
土耳其 0 7,039,500 6,497,275 63,166
法國 0 6,994,319 6,723,045 116,463
伊朗 0 5,547,990 4,966,098 119,649
阿根廷 0 5,250,402 5,111,596 114,862
哥倫比亞 0 4,951,675 4,791,715 126,145
西班牙 0 4,946,601 4,708,167 86,229
意大利 0 4,662,087 4,430,265 130,742
印尼 0 4,209,403 4,027,548 141,585
德國 0 4,207,880 3,966,700 93,989
墨西哥 0 3,632,800 2,984,461 275,446
波蘭 0 2,903,655 2,662,008 75,572
南非 0 2,896,943 2,760,093 87,052
菲律賓 0 2,490,858 2,292,006 37,405
烏克蘭 0 2,395,404 2,245,144 55,720
馬來西亞 0 2,198,235 1,989,509 25,437
美國疫情全球數據
43,756,726
確診累積
0(較上日)		 706,393
死亡個案
0(較上日)		 36,303,002
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 4,596,362 2,424,730 68,789
德克薩斯州 0 4,020,664 3,645,019 64,570
佛羅里達州 0 3,591,878 2,544,665 53,124
紐約州 0 2,479,824 2,121,951 55,693
伊利諾伊州 0 1,612,129 1,459,938 27,440
佐治亞州 0 1,557,536 1,113,488 25,478
賓夕法尼亞州 0 1,415,049 1,262,543 29,211
俄亥俄州 0 1,390,015 1,240,660 21,820
北卡羅萊納州 0 1,368,743 1,255,168 16,108
田納西州 0 1,209,568 1,138,270 14,825
中國大陸疫情全球數據
96,050
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 90,402
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,298 63,776 4,512
廣東 0 3,164 3,105 8
上海 0 2,593 2,507 7
黑龍江 0 1,667 1,603 13
江蘇 0 1,596 1,589 0
河南 0 1,540 1,501 22
浙江 0 1,447 1,405 1
雲南 0 1,391 1,155 2
河北 0 1,317 1,310 7
福建 0 1,274 836 1
香港疫情全球數據
12,197
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,892
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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