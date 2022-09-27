上一篇文章
【安倍國葬】今日下午1時舉行 耗費近億惹爭議
|新型冠狀肺炎全球疫情（09月27日 時間08:00）
|香港疫情全球數據
|1,749,534
確診/疑似
0(較上日)
|10,128
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|620,547,544
確診累積
+68,252(較上日)
|6,542,612
死亡個案
+392(較上日)
|598,005,270
治癒人數
+130,851(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|36,084
|97,941,999
|94,678,770
|1,081,966
|印度
|1,546
|44,573,789
|44,000,298
|528,530
|法國
|7,489
|35,164,535
|34,468,189
|154,960
|巴西
|6,809
|34,681,231
|33,818,040
|685,881
|德國
|0
|32,952,050
|32,167,800
|149,458
|美國疫情全球數據
|97,941,999
確診累積
+36,084(較上日)
|1,081,966
死亡個案
+251(較上日)
|94,678,770
治癒人數
+65,929(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|3,193
|11,231,983
|10,813,709
|96,003
|德克薩斯州
|0
|7,931,288
|7,674,079
|91,159
|佛羅里達州
|2,514
|7,155,054
|6,967,127
|81,260
|紐約州
|2,813
|6,270,733
|6,147,691
|72,074
|伊利諾伊州
|0
|3,751,275
|3,618,391
|39,624
|中國大陸疫情全球數據
|249,684
確診累積
0(較上日)
|5,226
死亡個案
0(較上日)
|241,496
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,428
|63,914
|4,512
|上海
|0
|64,093
|63,375
|595
|吉林
|0
|40,329
|40,183
|5
|廣東
|0
|9,907
|9,685
|8
|海南
|0
|8,955
|8,657
|6
|香港疫情全球數據
|1,749,534
確診累積
0(較上日)
|10,128
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫