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新型冠狀肺炎全球疫情（09月27日 時間08:00）

國際形勢 08:00 2022/09/27

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新型冠狀肺炎全球疫情（09月27日　時間08:00）
香港疫情全球數據
1,749,534
確診/疑似
0(較上日)		 10,128
死亡個案
0(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
620,547,544
確診累積
+68,252(較上日)		 6,542,612
死亡個案
+392(較上日)		 598,005,270
治癒人數
+130,851(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 36,084 97,941,999 94,678,770 1,081,966
印度 1,546 44,573,789 44,000,298 528,530
法國 7,489 35,164,535 34,468,189 154,960
巴西 6,809 34,681,231 33,818,040 685,881
德國 0 32,952,050 32,167,800 149,458
美國疫情全球數據
97,941,999
確診累積
+36,084(較上日)		 1,081,966
死亡個案
+251(較上日)		 94,678,770
治癒人數
+65,929(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 3,193 11,231,983 10,813,709 96,003
德克薩斯州 0 7,931,288 7,674,079 91,159
佛羅里達州 2,514 7,155,054 6,967,127 81,260
紐約州 2,813 6,270,733 6,147,691 72,074
伊利諾伊州 0 3,751,275 3,618,391 39,624
中國大陸疫情全球數據
249,684
確診累積
0(較上日)		 5,226
死亡個案
0(較上日)		 241,496
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,428 63,914 4,512
上海 0 64,093 63,375 595
吉林 0 40,329 40,183 5
廣東 0 9,907 9,685 8
海南 0 8,955 8,657 6
香港疫情全球數據
1,749,534
確診累積
0(較上日)		 10,128
死亡個案
0(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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