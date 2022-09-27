下一篇文章
俄羅斯爆校園槍擊 15死包括11學生（第四版）
|新型冠狀肺炎全球疫情（09月27日 時間05:00）
|香港疫情全球數據
|1,749,534
確診/疑似
0(較上日)
|10,128
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|620,494,337
確診累積
+15,045(較上日)
|6,542,317
死亡個案
+97(較上日)
|597,909,059
治癒人數
+34,640(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|97,905,915
|94,612,841
|1,081,715
|印度
|1,546
|44,573,789
|44,000,298
|528,530
|法國
|7,489
|35,164,535
|34,468,189
|154,960
|巴西
|0
|34,674,422
|33,795,688
|685,860
|德國
|0
|32,952,050
|32,167,800
|149,458
|美國疫情全球數據
|97,905,915
確診累積
0(較上日)
|1,081,715
死亡個案
0(較上日)
|94,612,841
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|11,228,790
|10,800,826
|95,970
|德克薩斯州
|0
|7,931,288
|7,664,672
|91,159
|佛羅里達州
|0
|7,152,540
|6,960,814
|81,206
|紐約州
|0
|6,267,920
|6,142,794
|72,058
|伊利諾伊州
|0
|3,751,275
|3,614,577
|39,624
|中國大陸疫情全球數據
|249,684
確診累積
0(較上日)
|5,226
死亡個案
0(較上日)
|241,496
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,428
|63,914
|4,512
|上海
|0
|64,093
|63,375
|595
|吉林
|0
|40,329
|40,183
|5
|廣東
|0
|9,907
|9,685
|8
|海南
|0
|8,955
|8,657
|6
|香港疫情全球數據
|1,749,534
確診累積
0(較上日)
|10,128
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫