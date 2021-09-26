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|新型冠狀肺炎全球疫情（09月26日 時間02:00）
|香港疫情全球數據
|12,186
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,887
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|232,157,713
確診累積
+21,159(較上日)
|4,755,670
死亡個案
+406(較上日)
|211,883,805
治癒人數
+25,323(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|43,675,213
|36,219,442
|705,360
|印度
|5,486
|33,651,221
|32,894,001
|446,948
|巴西
|0
|21,327,616
|20,326,408
|593,698
|英國
|0
|7,631,233
|6,159,135
|136,105
|俄羅斯
|0
|7,398,415
|6,590,933
|203,095
|土耳其
|0
|6,987,494
|6,453,201
|62,745
|法國
|0
|6,983,601
|6,709,622
|116,420
|伊朗
|0
|5,519,728
|4,920,978
|119,082
|阿根廷
|0
|5,248,847
|5,107,912
|114,828
|哥倫比亞
|0
|4,948,513
|4,788,573
|126,068
|西班牙
|0
|4,946,601
|4,708,167
|86,229
|意大利
|0
|4,657,215
|4,423,988
|130,653
|印尼
|0
|4,206,253
|4,020,801
|141,381
|德國
|0
|4,195,037
|3,952,000
|93,936
|墨西哥
|0
|3,619,115
|2,971,000
|274,703
|波蘭
|0
|2,902,591
|2,660,776
|75,571
|南非
|0
|2,894,342
|2,756,693
|86,967
|菲律賓
|0
|2,470,235
|2,267,720
|37,405
|烏克蘭
|0
|2,387,750
|2,243,209
|55,557
|馬來西亞
|13,899
|2,185,131
|1,968,538
|25,159
|美國疫情全球數據
|43,675,213
確診累積
0(較上日)
|705,360
死亡個案
0(較上日)
|36,219,442
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|4,591,516
|2,423,806
|68,724
|德克薩斯州
|0
|4,010,260
|3,622,143
|64,133
|佛羅里達州
|0
|3,584,804
|2,527,181
|53,116
|紐約州
|0
|2,473,825
|2,121,359
|55,681
|伊利諾伊州
|0
|1,612,129
|1,459,938
|27,440
|佐治亞州
|0
|1,557,536
|1,113,488
|25,478
|賓夕法尼亞州
|0
|1,407,792
|1,262,543
|29,189
|俄亥俄州
|0
|1,380,370
|1,229,694
|21,820
|北卡羅萊納州
|0
|1,368,743
|1,255,168
|16,108
|田納西州
|0
|1,209,568
|1,138,270
|14,825
|中國大陸疫情全球數據
|95,986
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|90,330
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,298
|63,776
|4,512
|廣東
|0
|3,159
|3,100
|8
|上海
|0
|2,590
|2,498
|7
|黑龍江
|0
|1,652
|1,603
|13
|江蘇
|0
|1,595
|1,589
|0
|河南
|0
|1,539
|1,499
|22
|浙江
|0
|1,446
|1,405
|1
|雲南
|0
|1,369
|1,146
|2
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|福建
|0
|1,267
|805
|1
|香港疫情全球數據
|12,186
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,887
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫