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新型冠狀肺炎全球疫情（09月25日 時間23:00）

國際形勢 23:00 2021/09/25

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（09月25日　時間23:00）
香港疫情全球數據
12,186
確診/疑似
+9(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,887
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
232,082,406
確診累積
+474,780(較上日)		 4,754,912
死亡個案
+8,306(較上日)		 211,810,632
治癒人數
+446,692(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 135,151 43,675,213 36,219,442 705,360
印度 11,187 33,627,811 32,876,319 446,726
巴西 19,438 21,327,616 20,326,408 593,698
英國 35,620 7,601,487 6,131,137 135,983
俄羅斯 22,041 7,398,415 6,590,933 203,095
土耳其 27,197 6,987,494 6,453,201 62,745
法國 5,879 6,983,601 6,709,622 116,420
伊朗 10,843 5,519,728 4,920,978 119,082
阿根廷 1,849 5,248,847 5,107,912 114,828
哥倫比亞 1,702 4,948,513 4,788,573 126,068
西班牙 2,746 4,946,601 4,708,167 86,229
意大利 3,790 4,653,696 4,419,537 130,603
印尼 2,137 4,206,253 4,020,801 141,381
德國 6,527 4,195,037 3,952,000 93,936
墨西哥 10,139 3,619,115 2,971,000 274,703
波蘭 917 2,902,591 2,660,776 75,571
南非 2,261 2,894,342 2,756,693 86,967
菲律賓 16,907 2,470,235 2,267,720 37,405
烏克蘭 8,267 2,387,750 2,243,209 55,557
秘魯 899 2,171,374 1,720,665 199,182
美國疫情全球數據
43,675,213
確診累積
+135,151(較上日)		 705,360
死亡個案
+2,317(較上日)		 36,219,442
治癒人數
+98,253(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 6,313 4,591,516 2,423,806 68,724
德克薩斯州 13,208 4,010,260 3,622,143 64,133
佛羅里達州 7,753 3,584,804 2,527,181 53,116
紐約州 5,405 2,473,825 2,121,359 55,681
伊利諾伊州 3,304 1,612,129 1,459,938 27,440
佐治亞州 4,300 1,557,536 1,113,488 25,478
賓夕法尼亞州 4,966 1,407,792 1,262,543 29,189
俄亥俄州 7,095 1,380,370 1,229,694 21,820
北卡羅萊納州 5,805 1,368,743 1,255,168 16,108
田納西州 5,638 1,209,568 1,138,270 14,825
中國大陸疫情全球數據
95,986
確診累積
+38(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 90,330
治癒人數
+27(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 1 68,298 63,776 4,512
廣東 9 3,159 3,100 8
上海 6 2,590 2,498 7
黑龍江 8 1,652 1,603 13
江蘇 0 1,595 1,589 0
河南 0 1,539 1,499 22
浙江 0 1,446 1,405 1
雲南 7 1,369 1,146 2
河北 0 1,317 1,310 7
福建 3 1,267 805 1
香港疫情全球數據
12,186
確診累積
+9(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,887
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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