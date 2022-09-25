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【烏克蘭戰爭】俄反動員示威逾2000人被扣押 俄外長誓保護公投烏地 （不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（09月25日 時間18:00）
|香港疫情全球數據
|1,745,500
確診/疑似
+3,897(較上日)
|10,116
死亡個案
+10(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|620,212,812
確診累積
+260,606(較上日)
|6,541,546
死亡個案
+657(較上日)
|597,440,087
治癒人數
+455,544(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|15,409
|97,895,860
|94,551,627
|1,081,708
|印度
|4,777
|44,568,114
|43,995,610
|528,510
|法國
|38,024
|35,125,681
|34,437,850
|154,887
|巴西
|6,834
|34,673,221
|33,795,688
|685,837
|德國
|0
|32,952,050
|32,122,600
|149,458
|美國疫情全球數據
|97,895,860
確診累積
+15,409(較上日)
|1,081,708
死亡個案
+142(較上日)
|94,551,627
治癒人數
+85,910(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|11,228,790
|10,787,520
|95,970
|德克薩斯州
|0
|7,931,288
|7,654,828
|91,159
|佛羅里達州
|2,369
|7,152,540
|6,954,025
|81,206
|紐約州
|0
|6,260,648
|6,137,319
|72,058
|伊利諾伊州
|0
|3,751,275
|3,611,754
|39,624
|中國大陸疫情全球數據
|249,389
確診累積
+217(較上日)
|5,226
死亡個案
0(較上日)
|241,216
治癒人數
+310(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,428
|63,913
|4,512
|上海
|9
|64,074
|63,369
|595
|吉林
|0
|40,329
|40,183
|5
|廣東
|6
|9,869
|9,655
|8
|海南
|0
|8,955
|8,628
|6
|香港疫情全球數據
|1,745,500
確診累積
+3,897(較上日)
|10,116
死亡個案
+10(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫