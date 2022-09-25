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新型冠狀肺炎全球疫情（09月25日 時間18:00）

國際形勢 18:00 2022/09/25

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新型冠狀肺炎全球疫情（09月25日　時間18:00）
香港疫情全球數據
1,745,500
確診/疑似
+3,897(較上日)		 10,116
死亡個案
+10(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
620,212,812
確診累積
+260,606(較上日)		 6,541,546
死亡個案
+657(較上日)		 597,440,087
治癒人數
+455,544(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 15,409 97,895,860 94,551,627 1,081,708
印度 4,777 44,568,114 43,995,610 528,510
法國 38,024 35,125,681 34,437,850 154,887
巴西 6,834 34,673,221 33,795,688 685,837
德國 0 32,952,050 32,122,600 149,458
美國疫情全球數據
97,895,860
確診累積
+15,409(較上日)		 1,081,708
死亡個案
+142(較上日)		 94,551,627
治癒人數
+85,910(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 11,228,790 10,787,520 95,970
德克薩斯州 0 7,931,288 7,654,828 91,159
佛羅里達州 2,369 7,152,540 6,954,025 81,206
紐約州 0 6,260,648 6,137,319 72,058
伊利諾伊州 0 3,751,275 3,611,754 39,624
中國大陸疫情全球數據
249,389
確診累積
+217(較上日)		 5,226
死亡個案
0(較上日)		 241,216
治癒人數
+310(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,428 63,913 4,512
上海 9 64,074 63,369 595
吉林 0 40,329 40,183 5
廣東 6 9,869 9,655 8
海南 0 8,955 8,628 6
香港疫情全球數據
1,745,500
確診累積
+3,897(較上日)		 10,116
死亡個案
+10(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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