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新型冠狀肺炎全球疫情（09月24日 時間13:00）

國際形勢 13:00 2022/09/24

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新型冠狀肺炎全球疫情（09月24日　時間13:00）
香港疫情全球數據
1,736,413
確診/疑似
0(較上日)		 10,099
死亡個案
0(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
619,754,812
確診累積
+285,011(較上日)		 6,540,438
死亡個案
+1,650(較上日)		 596,855,931
治癒人數
+283,833(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 84,723 97,880,451 94,465,717 1,081,566
印度 4,912 44,563,337 43,990,414 528,487
法國 37,524 35,087,657 34,424,989 154,887
巴西 6,861 34,666,387 33,795,688 685,816
德國 0 32,905,086 32,102,100 149,368
美國疫情全球數據
97,880,451
確診累積
+84,723(較上日)		 1,081,566
死亡個案
+730(較上日)		 94,465,717
治癒人數
+76,748(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 47,117 11,228,790 10,773,874 95,970
德克薩斯州 6,657 7,931,288 7,646,327 91,159
佛羅里達州 2,668 7,150,171 6,946,837 81,139
紐約州 5,497 6,260,648 6,133,238 72,058
伊利諾伊州 2,210 3,751,275 3,609,272 39,624
中國大陸疫情全球數據
249,172
確診累積
+188(較上日)		 5,226
死亡個案
0(較上日)		 240,906
治癒人數
+206(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 1 68,428 63,913 4,512
上海 15 64,065 63,356 595
吉林 0 40,329 40,183 5
廣東 20 9,863 9,619 8
海南 1 8,955 8,472 6
香港疫情全球數據
1,736,413
確診累積
0(較上日)		 10,099
死亡個案
0(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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