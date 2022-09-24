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【烏克蘭戰爭】烏4親俄地區公投士兵上門收票 拜登斥為騙局 （不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（09月24日 時間13:00）
|香港疫情全球數據
|1,736,413
確診/疑似
0(較上日)
|10,099
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|619,754,812
確診累積
+285,011(較上日)
|6,540,438
死亡個案
+1,650(較上日)
|596,855,931
治癒人數
+283,833(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|84,723
|97,880,451
|94,465,717
|1,081,566
|印度
|4,912
|44,563,337
|43,990,414
|528,487
|法國
|37,524
|35,087,657
|34,424,989
|154,887
|巴西
|6,861
|34,666,387
|33,795,688
|685,816
|德國
|0
|32,905,086
|32,102,100
|149,368
|美國疫情全球數據
|97,880,451
確診累積
+84,723(較上日)
|1,081,566
死亡個案
+730(較上日)
|94,465,717
治癒人數
+76,748(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|47,117
|11,228,790
|10,773,874
|95,970
|德克薩斯州
|6,657
|7,931,288
|7,646,327
|91,159
|佛羅里達州
|2,668
|7,150,171
|6,946,837
|81,139
|紐約州
|5,497
|6,260,648
|6,133,238
|72,058
|伊利諾伊州
|2,210
|3,751,275
|3,609,272
|39,624
|中國大陸疫情全球數據
|249,172
確診累積
+188(較上日)
|5,226
死亡個案
0(較上日)
|240,906
治癒人數
+206(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|1
|68,428
|63,913
|4,512
|上海
|15
|64,065
|63,356
|595
|吉林
|0
|40,329
|40,183
|5
|廣東
|20
|9,863
|9,619
|8
|海南
|1
|8,955
|8,472
|6
|香港疫情全球數據
|1,736,413
確診累積
0(較上日)
|10,099
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫