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【烏克蘭戰爭】美德增軍援 烏獨立日或遭俄攻擊（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（08月24日 時間11:00）
|香港疫情全球數據
|1,471,509
確診/疑似
0(較上日)
|9,620
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|602,462,977
確診累積
+414,140(較上日)
|6,477,523
死亡個案
+1,272(較上日)
|558,067,452
治癒人數
+523,189(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|88,388
|95,537,994
|91,018,821
|1,066,416
|印度
|9,464
|44,367,010
|43,733,624
|527,416
|法國
|28,988
|34,387,612
|33,806,514
|153,705
|巴西
|20,241
|34,311,323
|33,219,643
|682,941
|德國
|52,939
|31,921,578
|30,910,400
|146,797
|美國疫情全球數據
|95,537,994
確診累積
+88,388(較上日)
|1,066,416
死亡個案
+334(較上日)
|91,018,821
治癒人數
+113,956(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|2,369
|10,988,466
|10,225,624
|94,661
|德克薩斯州
|6,650
|7,737,435
|7,343,106
|90,422
|佛羅里達州
|6,849
|7,021,441
|6,699,907
|79,243
|紐約州
|4,249
|6,122,419
|5,998,765
|71,371
|伊利諾伊州
|3,825
|3,657,772
|3,477,447
|39,219
|中國大陸疫情全球數據
|240,646
確診累積
+413(較上日)
|5,226
死亡個案
0(較上日)
|227,334
治癒人數
+718(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,418
|63,897
|4,512
|上海
|6
|63,788
|63,045
|595
|吉林
|0
|40,309
|40,167
|5
|廣東
|0
|8,751
|8,367
|8
|海南
|0
|7,908
|329
|6
|香港疫情全球數據
|1,471,509
確診累積
0(較上日)
|9,620
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫