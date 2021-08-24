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塔利班政治宣傳 模仿二戰美軍硫磺島升旗照
|新型冠狀肺炎全球疫情（08月24日 時間09:00）
|香港疫情全球數據
|12,063
確診/疑似
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,766
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|213,567,830
確診累積
+367,061(較上日)
|4,460,386
死亡個案
+3,372(較上日)
|193,208,263
治癒人數
+352,615(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|223,385
|38,769,454
|32,522,556
|645,935
|印度
|804
|32,460,328
|31,690,586
|435,050
|巴西
|13,103
|20,583,994
|19,479,947
|574,944
|俄羅斯
|0
|6,766,541
|6,034,867
|176,820
|法國
|0
|6,700,905
|6,065,321
|113,476
|英國
|0
|6,524,581
|5,098,152
|131,959
|土耳其
|18,857
|6,234,520
|5,724,382
|54,765
|阿根廷
|6,135
|5,139,966
|4,822,420
|110,609
|哥倫比亞
|2,698
|4,892,235
|4,721,710
|124,315
|西班牙
|23,899
|4,794,352
|4,165,921
|83,337
|伊朗
|0
|4,715,771
|3,961,024
|102,648
|意大利
|0
|4,488,779
|4,224,429
|128,795
|印尼
|0
|3,989,060
|3,571,082
|127,214
|德國
|3,478
|3,881,579
|3,702,100
|92,497
|墨西哥
|0
|3,225,073
|2,553,626
|253,155
|波蘭
|0
|2,886,805
|2,656,317
|75,316
|南非
|7,632
|2,698,605
|2,455,998
|79,584
|烏克蘭
|0
|2,369,339
|2,259,446
|56,526
|秘魯
|0
|2,142,153
|2,086,086
|197,879
|荷蘭
|0
|1,955,267
|1,820,985
|18,278
|美國疫情全球數據
|38,769,454
確診累積
+223,385(較上日)
|645,935
死亡個案
+872(較上日)
|32,522,556
治癒人數
+126,326(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|14,665
|4,248,778
|2,232,578
|65,172
|德克薩斯州
|12,386
|3,475,591
|3,133,943
|55,541
|佛羅里達州
|0
|3,086,559
|2,322,517
|41,990
|紐約州
|3,945
|2,308,248
|2,103,327
|54,611
|伊利諾伊州
|9,213
|1,491,582
|1,377,567
|26,275
|佐治亞州
|21,072
|1,328,156
|1,102,286
|22,263
|賓夕法尼亞州
|2,854
|1,274,362
|1,198,807
|28,163
|俄亥俄州
|2,775
|1,183,761
|1,111,328
|20,689
|北卡羅萊納州
|16,924
|1,161,818
|1,079,555
|14,120
|新澤西州
|1,624
|1,075,930
|996,610
|26,755
|中國大陸疫情全球數據
|94,652
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|88,313
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,289
|63,684
|4,512
|廣東
|8
|3,020
|2,935
|8
|上海
|9
|2,445
|2,322
|7
|黑龍江
|0
|1,614
|1,599
|13
|江蘇
|0
|1,584
|1,004
|0
|河南
|1
|1,524
|1,353
|22
|浙江
|0
|1,421
|1,384
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|四川
|2
|1,185
|1,153
|3
|湖南
|0
|1,181
|1,076
|4
|香港疫情全球數據
|12,063
確診累積
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,766
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,182
|1,162
|16
|觀塘區
|0
|876
|857
|17
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|811
|789
|18
|深水埗區
|0
|667
|641
|24
|東區
|0
|665
|650
|12
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|606
|599
|6
|中西區
|0
|560
|556
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫