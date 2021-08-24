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新型冠狀肺炎全球疫情（08月24日 時間09:00）

國際形勢 09:00 2021/08/24

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（08月24日　時間09:00）
香港疫情全球數據
12,063
確診/疑似
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,766
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
213,567,830
確診累積
+367,061(較上日)		 4,460,386
死亡個案
+3,372(較上日)		 193,208,263
治癒人數
+352,615(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 223,385 38,769,454 32,522,556 645,935
印度 804 32,460,328 31,690,586 435,050
巴西 13,103 20,583,994 19,479,947 574,944
俄羅斯 0 6,766,541 6,034,867 176,820
法國 0 6,700,905 6,065,321 113,476
英國 0 6,524,581 5,098,152 131,959
土耳其 18,857 6,234,520 5,724,382 54,765
阿根廷 6,135 5,139,966 4,822,420 110,609
哥倫比亞 2,698 4,892,235 4,721,710 124,315
西班牙 23,899 4,794,352 4,165,921 83,337
伊朗 0 4,715,771 3,961,024 102,648
意大利 0 4,488,779 4,224,429 128,795
印尼 0 3,989,060 3,571,082 127,214
德國 3,478 3,881,579 3,702,100 92,497
墨西哥 0 3,225,073 2,553,626 253,155
波蘭 0 2,886,805 2,656,317 75,316
南非 7,632 2,698,605 2,455,998 79,584
烏克蘭 0 2,369,339 2,259,446 56,526
秘魯 0 2,142,153 2,086,086 197,879
荷蘭 0 1,955,267 1,820,985 18,278
美國疫情全球數據
38,769,454
確診累積
+223,385(較上日)		 645,935
死亡個案
+872(較上日)		 32,522,556
治癒人數
+126,326(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 14,665 4,248,778 2,232,578 65,172
德克薩斯州 12,386 3,475,591 3,133,943 55,541
佛羅里達州 0 3,086,559 2,322,517 41,990
紐約州 3,945 2,308,248 2,103,327 54,611
伊利諾伊州 9,213 1,491,582 1,377,567 26,275
佐治亞州 21,072 1,328,156 1,102,286 22,263
賓夕法尼亞州 2,854 1,274,362 1,198,807 28,163
俄亥俄州 2,775 1,183,761 1,111,328 20,689
北卡羅萊納州 16,924 1,161,818 1,079,555 14,120
新澤西州 1,624 1,075,930 996,610 26,755
中國大陸疫情全球數據
94,652
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 88,313
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,289 63,684 4,512
廣東 8 3,020 2,935 8
上海 9 2,445 2,322 7
黑龍江 0 1,614 1,599 13
江蘇 0 1,584 1,004 0
河南 1 1,524 1,353 22
浙江 0 1,421 1,384 1
河北 0 1,317 1,310 7
四川 2 1,185 1,153 3
湖南 0 1,181 1,076 4
香港疫情全球數據
12,063
確診累積
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,766
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,182 1,162 16
觀塘區 0 876 857 17
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 811 789 18
深水埗區 0 667 641 24
東區 0 665 650 12
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 606 599 6
中西區 0 560 556 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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