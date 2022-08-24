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新型冠狀肺炎全球疫情（08月24日 時間08:00）

國際形勢 08:00 2022/08/24

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新型冠狀肺炎全球疫情（08月24日　時間08:00）
香港疫情全球數據
1,471,509
確診/疑似
0(較上日)		 9,620
死亡個案
0(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
602,202,432
確診累積
+153,595(較上日)		 6,477,043
死亡個案
+792(較上日)		 557,767,938
治癒人數
+223,675(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 50,037 95,499,643 90,975,520 1,066,334
印度 9,464 44,367,010 43,733,624 527,416
法國 28,988 34,387,612 33,806,514 153,705
巴西 20,241 34,311,323 33,219,643 682,941
德國 0 31,868,639 30,830,200 146,650
美國疫情全球數據
95,499,643
確診累積
+50,037(較上日)		 1,066,334
死亡個案
+252(較上日)		 90,975,520
治癒人數
+70,655(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,369 10,988,466 10,225,624 94,661
德克薩斯州 0 7,730,785 7,332,514 90,392
佛羅里達州 6,849 7,021,441 6,699,915 79,243
紐約州 3,798 6,121,968 5,998,765 71,351
伊利諾伊州 3,825 3,657,772 3,477,447 39,219
中國大陸疫情全球數據
240,233
確診累積
0(較上日)		 5,226
死亡個案
0(較上日)		 226,616
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,418 63,897 4,512
上海 0 63,782 63,037 595
吉林 0 40,309 40,167 5
廣東 0 8,751 8,367 8
海南 0 7,908 329 6
香港疫情全球數據
1,471,509
確診累積
0(較上日)		 9,620
死亡個案
0(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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