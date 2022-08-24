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印度大學教授慘遭家暴 悍妻除鞋連打20下唔敢還手（有片）
|新型冠狀肺炎全球疫情（08月24日 時間08:00）
|香港疫情全球數據
|1,471,509
確診/疑似
0(較上日)
|9,620
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|602,202,432
確診累積
+153,595(較上日)
|6,477,043
死亡個案
+792(較上日)
|557,767,938
治癒人數
+223,675(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|50,037
|95,499,643
|90,975,520
|1,066,334
|印度
|9,464
|44,367,010
|43,733,624
|527,416
|法國
|28,988
|34,387,612
|33,806,514
|153,705
|巴西
|20,241
|34,311,323
|33,219,643
|682,941
|德國
|0
|31,868,639
|30,830,200
|146,650
|美國疫情全球數據
|95,499,643
確診累積
+50,037(較上日)
|1,066,334
死亡個案
+252(較上日)
|90,975,520
治癒人數
+70,655(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|2,369
|10,988,466
|10,225,624
|94,661
|德克薩斯州
|0
|7,730,785
|7,332,514
|90,392
|佛羅里達州
|6,849
|7,021,441
|6,699,915
|79,243
|紐約州
|3,798
|6,121,968
|5,998,765
|71,351
|伊利諾伊州
|3,825
|3,657,772
|3,477,447
|39,219
|中國大陸疫情全球數據
|240,233
確診累積
0(較上日)
|5,226
死亡個案
0(較上日)
|226,616
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,418
|63,897
|4,512
|上海
|0
|63,782
|63,037
|595
|吉林
|0
|40,309
|40,167
|5
|廣東
|0
|8,751
|8,367
|8
|海南
|0
|7,908
|329
|6
|香港疫情全球數據
|1,471,509
確診累積
0(較上日)
|9,620
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫