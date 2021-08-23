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新型冠狀肺炎全球疫情（08月23日 時間15:00）

國際形勢 15:00 2021/08/23

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（08月23日　時間15:00）
香港疫情全球數據
12,063
確診/疑似
+5(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,755
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
212,982,468
確診累積
+203,082(較上日)		 4,452,948
死亡個案
+2,628(較上日)		 192,590,763
治癒人數
+163,672(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 25,850 38,545,144 32,396,227 645,058
印度 3,954 32,449,306 31,680,626 434,784
巴西 14,404 20,570,891 19,448,816 574,574
俄羅斯 0 6,747,087 6,019,466 176,044
法國 17,300 6,700,252 6,038,492 113,472
英國 30,657 6,523,563 5,056,571 131,958
土耳其 18,622 6,215,663 5,708,549 54,533
阿根廷 2,979 5,133,831 4,814,020 110,352
哥倫比亞 2,640 4,889,537 4,718,500 124,216
西班牙 0 4,770,453 4,078,846 83,136
伊朗 0 4,677,114 3,932,472 102,038
意大利 0 4,484,613 4,220,924 128,751
印尼 0 3,979,456 3,546,324 126,372
德國 2,974 3,876,041 3,702,100 92,478
墨西哥 7,658 3,225,073 2,553,626 253,155
波蘭 0 2,886,698 2,656,143 75,316
南非 10,748 2,690,973 2,444,409 79,421
烏克蘭 0 2,368,150 2,259,446 56,498
秘魯 918 2,142,153 2,086,086 197,879
荷蘭 61 1,952,877 1,815,715 18,275
美國疫情全球數據
38,545,144
確診累積
+25,850(較上日)		 645,058
死亡個案
+218(較上日)		 32,396,227
治癒人數
+13,895(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 6,222 4,234,113 2,222,632 65,140
德克薩斯州 0 3,463,205 3,128,033 55,497
佛羅里達州 0 3,086,559 2,322,517 41,990
紐約州 4,519 2,304,303 2,102,360 54,585
伊利諾伊州 0 1,482,369 1,375,020 26,223
佐治亞州 0 1,307,084 1,100,908 22,199
賓夕法尼亞州 1,899 1,271,508 1,198,807 28,163
俄亥俄州 2,194 1,180,986 1,110,001 20,689
北卡羅萊納州 0 1,144,894 1,047,722 14,059
新澤西州 1,450 1,074,306 996,389 26,752
中國大陸疫情全球數據
94,652
確診累積
+21(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 88,313
治癒人數
+66(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,289 63,684 4,512
廣東 5 3,012 2,925 8
上海 4 2,436 2,315 7
黑龍江 0 1,614 1,599 13
江蘇 0 1,584 1,004 0
河南 1 1,523 1,348 22
浙江 1 1,421 1,384 1
河北 0 1,317 1,310 7
四川 1 1,183 1,151 3
湖南 0 1,181 1,076 4
香港疫情全球數據
12,063
確診累積
+5(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,755
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,182 1,162 16
觀塘區 0 876 857 17
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 811 789 18
深水埗區 0 667 641 24
東區 0 665 650 12
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 606 599 6
中西區 0 560 556 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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