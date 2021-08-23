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普京反對鄰國安置阿富汗難民 憂武裝分子潛入俄羅斯
|新型冠狀肺炎全球疫情（08月23日 時間15:00）
|香港疫情全球數據
|12,063
確診/疑似
+5(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,755
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|212,982,468
確診累積
+203,082(較上日)
|4,452,948
死亡個案
+2,628(較上日)
|192,590,763
治癒人數
+163,672(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|25,850
|38,545,144
|32,396,227
|645,058
|印度
|3,954
|32,449,306
|31,680,626
|434,784
|巴西
|14,404
|20,570,891
|19,448,816
|574,574
|俄羅斯
|0
|6,747,087
|6,019,466
|176,044
|法國
|17,300
|6,700,252
|6,038,492
|113,472
|英國
|30,657
|6,523,563
|5,056,571
|131,958
|土耳其
|18,622
|6,215,663
|5,708,549
|54,533
|阿根廷
|2,979
|5,133,831
|4,814,020
|110,352
|哥倫比亞
|2,640
|4,889,537
|4,718,500
|124,216
|西班牙
|0
|4,770,453
|4,078,846
|83,136
|伊朗
|0
|4,677,114
|3,932,472
|102,038
|意大利
|0
|4,484,613
|4,220,924
|128,751
|印尼
|0
|3,979,456
|3,546,324
|126,372
|德國
|2,974
|3,876,041
|3,702,100
|92,478
|墨西哥
|7,658
|3,225,073
|2,553,626
|253,155
|波蘭
|0
|2,886,698
|2,656,143
|75,316
|南非
|10,748
|2,690,973
|2,444,409
|79,421
|烏克蘭
|0
|2,368,150
|2,259,446
|56,498
|秘魯
|918
|2,142,153
|2,086,086
|197,879
|荷蘭
|61
|1,952,877
|1,815,715
|18,275
|美國疫情全球數據
|38,545,144
確診累積
+25,850(較上日)
|645,058
死亡個案
+218(較上日)
|32,396,227
治癒人數
+13,895(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|6,222
|4,234,113
|2,222,632
|65,140
|德克薩斯州
|0
|3,463,205
|3,128,033
|55,497
|佛羅里達州
|0
|3,086,559
|2,322,517
|41,990
|紐約州
|4,519
|2,304,303
|2,102,360
|54,585
|伊利諾伊州
|0
|1,482,369
|1,375,020
|26,223
|佐治亞州
|0
|1,307,084
|1,100,908
|22,199
|賓夕法尼亞州
|1,899
|1,271,508
|1,198,807
|28,163
|俄亥俄州
|2,194
|1,180,986
|1,110,001
|20,689
|北卡羅萊納州
|0
|1,144,894
|1,047,722
|14,059
|新澤西州
|1,450
|1,074,306
|996,389
|26,752
|中國大陸疫情全球數據
|94,652
確診累積
+21(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|88,313
治癒人數
+66(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,289
|63,684
|4,512
|廣東
|5
|3,012
|2,925
|8
|上海
|4
|2,436
|2,315
|7
|黑龍江
|0
|1,614
|1,599
|13
|江蘇
|0
|1,584
|1,004
|0
|河南
|1
|1,523
|1,348
|22
|浙江
|1
|1,421
|1,384
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|四川
|1
|1,183
|1,151
|3
|湖南
|0
|1,181
|1,076
|4
|香港疫情全球數據
|12,063
確診累積
+5(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,755
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,182
|1,162
|16
|觀塘區
|0
|876
|857
|17
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|811
|789
|18
|深水埗區
|0
|667
|641
|24
|東區
|0
|665
|650
|12
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|606
|599
|6
|中西區
|0
|560
|556
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫