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新型冠狀肺炎全球疫情（08月22日 時間04:00）

國際形勢 04:00 2021/08/22

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（08月22日　時間04:00）
香港疫情全球數據
12,053
確診/疑似
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,755
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
212,266,675
確診累積
+71,289(較上日)		 4,442,292
死亡個案
+1,205(較上日)		 192,021,107
治癒人數
+85,035(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 20,374 38,421,359 32,361,327 644,571
印度 7,582 32,423,356 31,628,414 434,398
巴西 0 20,528,099 19,413,552 573,658
俄羅斯 0 6,726,523 6,004,052 175,282
法國 0 6,660,316 6,033,433 113,472
英國 0 6,460,930 5,020,635 131,805
土耳其 0 6,177,690 5,682,123 54,095
阿根廷 0 5,124,963 4,796,048 110,070
哥倫比亞 0 4,883,932 4,710,952 124,023
西班牙 0 4,770,453 4,078,846 83,136
伊朗 0 4,640,695 3,902,808 101,354
意大利 0 4,478,691 4,216,542 128,728
印尼 0 3,967,048 3,522,048 125,342
德國 2,543 3,869,663 3,696,300 92,472
墨西哥 0 3,197,108 2,521,097 252,080
波蘭 0 2,886,513 2,656,018 75,316
南非 13,261 2,680,225 2,438,182 79,251
烏克蘭 0 2,366,560 2,259,446 56,457
秘魯 0 2,140,062 2,086,086 197,752
荷蘭 0 1,950,237 1,809,334 18,266
美國疫情全球數據
38,421,359
確診累積
+20,374(較上日)		 644,571
死亡個案
+275(較上日)		 32,361,327
治癒人數
+13,238(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 4,218,769 2,221,399 65,038
德克薩斯州 6,794 3,449,131 3,118,523 55,415
佛羅里達州 0 3,039,988 2,321,270 41,937
紐約州 0 2,294,580 2,101,060 54,541
伊利諾伊州 0 1,482,369 1,375,020 26,223
佐治亞州 0 1,307,084 1,100,908 22,199
賓夕法尼亞州 0 1,269,609 1,198,807 28,162
俄亥俄州 3,452 1,178,792 1,108,723 20,689
北卡羅萊納州 0 1,144,894 1,047,722 14,059
新澤西州 2,158 1,072,856 996,245 26,750
中國大陸疫情全球數據
94,602
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 88,172
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,287 63,682 4,512
廣東 0 3,001 2,911 8
上海 0 2,423 2,312 7
黑龍江 0 1,614 1,599 13
江蘇 0 1,583 934 0
河南 0 1,521 1,328 22
浙江 0 1,420 1,384 1
河北 0 1,317 1,310 7
湖南 0 1,181 1,076 4
四川 0 1,181 1,149 3
香港疫情全球數據
12,053
確診累積
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,755
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,182 1,162 16
觀塘區 0 876 857 17
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 811 789 18
深水埗區 0 667 641 24
東區 0 665 650 12
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 606 599 6
中西區 0 560 556 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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