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美國共和黨若重掌眾議院 勢查拜登撤兵
|新型冠狀肺炎全球疫情（08月22日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|12,053
確診/疑似
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,755
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|212,204,658
確診累積
+9,272(較上日)
|4,441,481
死亡個案
+394(較上日)
|191,944,863
治癒人數
+8,791(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|38,400,985
|32,348,089
|644,296
|印度
|5,182
|32,420,956
|31,625,735
|434,359
|巴西
|0
|20,528,099
|19,413,552
|573,658
|俄羅斯
|0
|6,726,523
|6,004,052
|175,282
|法國
|0
|6,660,316
|6,013,833
|113,472
|英國
|0
|6,460,930
|5,020,635
|131,805
|土耳其
|0
|6,177,690
|5,682,123
|54,095
|阿根廷
|0
|5,124,963
|4,796,048
|110,070
|哥倫比亞
|0
|4,883,932
|4,710,952
|124,023
|西班牙
|0
|4,770,453
|4,078,846
|83,136
|伊朗
|0
|4,640,695
|3,902,808
|101,354
|意大利
|0
|4,478,691
|4,216,542
|128,728
|印尼
|0
|3,967,048
|3,522,048
|125,342
|德國
|0
|3,867,120
|3,696,300
|92,470
|墨西哥
|0
|3,197,108
|2,521,097
|252,080
|波蘭
|0
|2,886,513
|2,656,018
|75,316
|南非
|0
|2,666,964
|2,418,988
|78,983
|烏克蘭
|0
|2,366,560
|2,259,446
|56,457
|秘魯
|0
|2,140,062
|2,086,086
|197,752
|荷蘭
|0
|1,950,237
|1,809,334
|18,266
|美國疫情全球數據
|38,400,985
確診累積
0(較上日)
|644,296
死亡個案
0(較上日)
|32,348,089
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|4,218,769
|2,221,399
|65,038
|德克薩斯州
|0
|3,442,337
|3,111,972
|55,254
|佛羅里達州
|0
|3,039,988
|2,321,270
|41,937
|紐約州
|0
|2,294,580
|2,101,060
|54,541
|伊利諾伊州
|0
|1,482,369
|1,375,020
|26,223
|佐治亞州
|0
|1,307,084
|1,100,908
|22,199
|賓夕法尼亞州
|0
|1,269,609
|1,198,807
|28,162
|俄亥俄州
|0
|1,175,340
|1,107,350
|20,689
|北卡羅萊納州
|0
|1,144,894
|1,047,722
|14,059
|新澤西州
|0
|1,070,698
|996,101
|26,739
|中國大陸疫情全球數據
|94,602
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|88,172
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,287
|63,682
|4,512
|廣東
|0
|3,001
|2,911
|8
|上海
|0
|2,423
|2,312
|7
|黑龍江
|0
|1,614
|1,599
|13
|江蘇
|0
|1,583
|934
|0
|河南
|0
|1,521
|1,328
|22
|浙江
|0
|1,420
|1,384
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|湖南
|0
|1,181
|1,076
|4
|四川
|0
|1,181
|1,149
|3
|香港疫情全球數據
|12,053
確診累積
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,755
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,182
|1,162
|16
|觀塘區
|0
|876
|857
|17
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|811
|789
|18
|深水埗區
|0
|667
|641
|24
|東區
|0
|665
|650
|12
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|606
|599
|6
|中西區
|0
|560
|556
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫