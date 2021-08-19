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新型冠狀肺炎全球疫情（08月19日 時間21:00）

國際形勢 21:00 2021/08/19

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（08月19日　時間21:00）
香港疫情全球數據
12,048
確診/疑似
+5(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,755
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
210,700,709
確診累積
+685,079(較上日)		 4,418,796
死亡個案
+10,477(較上日)		 190,723,573
治癒人數
+500,792(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 163,009 38,072,838 32,207,502 641,358
印度 27,034 32,322,258 31,516,224 433,063
巴西 41,017 20,458,221 19,362,990 571,703
俄羅斯 21,058 6,684,531 5,963,054 173,700
法國 30,027 6,611,444 5,966,263 113,239
英國 30,119 6,386,006 4,923,892 131,577
土耳其 19,944 6,138,452 5,651,819 53,675
阿根廷 9,764 5,106,207 4,774,760 109,652
哥倫比亞 3,154 4,877,323 4,702,478 123,781
西班牙 11,956 4,745,558 4,038,026 82,883
伊朗 31,266 4,587,683 3,840,568 100,255
意大利 0 4,456,765 4,199,404 128,579
印尼 22,053 3,930,300 3,472,915 122,633
德國 5,538 3,846,329 3,684,700 92,428
墨西哥 28,953 3,152,205 2,486,658 250,469
波蘭 196 2,886,079 2,655,781 75,311
南非 14,727 2,638,981 2,402,020 78,377
烏克蘭 2,159 2,362,052 2,259,446 56,352
秘魯 1,468 2,137,295 2,086,086 197,659
荷蘭 267 1,942,661 1,789,517 18,242
美國疫情全球數據
38,072,838
確診累積
+163,009(較上日)		 641,358
死亡個案
+1,125(較上日)		 32,207,502
治癒人數
+71,349(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 13,023 4,176,518 2,208,574 64,842
德克薩斯州 20,223 3,400,004 3,084,691 54,862
佛羅里達州 23,335 3,026,098 2,320,230 41,138
紐約州 4,841 2,284,769 2,099,848 54,508
伊利諾伊州 3,833 1,474,285 1,373,362 26,182
佐治亞州 8,014 1,287,667 1,099,752 22,103
賓夕法尼亞州 674 1,261,185 1,193,507 28,111
俄亥俄州 3,303 1,168,111 1,104,627 20,648
北卡羅萊納州 5,256 1,131,243 1,047,722 13,952
新澤西州 1,677 1,065,736 995,521 26,721
中國大陸疫情全球數據
94,547
確診累積
+46(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 88,043
治癒人數
+64(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,286 63,681 4,512
廣東 10 2,988 2,895 8
上海 5 2,414 2,300 7
黑龍江 1 1,614 1,599 13
江蘇 3 1,579 882 0
河南 1 1,519 1,316 22
浙江 1 1,418 1,384 1
河北 0 1,317 1,310 7
湖南 0 1,181 1,075 4
四川 1 1,180 1,142 3
香港疫情全球數據
12,048
確診累積
+5(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,755
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,182 1,162 16
觀塘區 0 876 857 17
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 811 789 18
深水埗區 0 667 641 24
東區 0 665 650 12
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 606 599 6
中西區 0 560 556 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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