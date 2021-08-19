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|新型冠狀肺炎全球疫情（08月19日 時間18:00）
|香港疫情全球數據
|12,048
確診/疑似
+5(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,755
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|210,593,039
確診累積
+577,409(較上日)
|4,417,348
死亡個案
+9,029(較上日)
|190,651,055
治癒人數
+428,274(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|162,827
|38,072,656
|32,207,332
|641,346
|印度
|27,034
|32,322,258
|31,516,224
|433,063
|巴西
|41,017
|20,458,221
|19,362,990
|571,703
|俄羅斯
|21,058
|6,684,531
|5,963,054
|173,700
|法國
|30,027
|6,611,444
|5,966,263
|113,239
|英國
|30,102
|6,385,989
|4,923,892
|131,577
|土耳其
|19,944
|6,138,452
|5,651,819
|53,675
|阿根廷
|9,764
|5,106,207
|4,774,760
|109,652
|哥倫比亞
|3,154
|4,877,323
|4,702,478
|123,781
|西班牙
|11,956
|4,745,558
|4,038,026
|82,883
|伊朗
|0
|4,556,417
|3,814,127
|99,691
|意大利
|0
|4,456,765
|4,199,404
|128,579
|印尼
|22,053
|3,930,300
|3,472,915
|122,633
|德國
|5,435
|3,846,226
|3,684,700
|92,428
|墨西哥
|28,953
|3,152,205
|2,486,658
|250,469
|波蘭
|196
|2,886,079
|2,655,781
|75,311
|南非
|14,727
|2,638,981
|2,402,020
|78,377
|烏克蘭
|1,560
|2,361,453
|2,259,446
|56,329
|秘魯
|1,468
|2,137,295
|2,086,086
|197,659
|荷蘭
|267
|1,942,661
|1,789,517
|18,242
|美國疫情全球數據
|38,072,656
確診累積
+162,827(較上日)
|641,346
死亡個案
+1,113(較上日)
|32,207,332
治癒人數
+71,179(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|13,023
|4,176,518
|2,208,574
|64,842
|德克薩斯州
|20,223
|3,400,004
|3,084,691
|54,862
|佛羅里達州
|23,335
|3,026,098
|2,320,230
|41,138
|紐約州
|4,841
|2,284,769
|2,099,848
|54,508
|伊利諾伊州
|3,833
|1,474,285
|1,373,362
|26,182
|佐治亞州
|8,014
|1,287,667
|1,099,752
|22,103
|賓夕法尼亞州
|674
|1,261,185
|1,193,507
|28,111
|俄亥俄州
|3,303
|1,168,111
|1,104,627
|20,648
|北卡羅萊納州
|5,256
|1,131,243
|1,047,722
|13,952
|新澤西州
|1,677
|1,065,736
|995,521
|26,721
|中國大陸疫情全球數據
|94,547
確診累積
+46(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|88,043
治癒人數
+64(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,286
|63,681
|4,512
|廣東
|10
|2,988
|2,895
|8
|上海
|5
|2,414
|2,300
|7
|黑龍江
|1
|1,614
|1,599
|13
|江蘇
|3
|1,579
|882
|0
|河南
|1
|1,519
|1,316
|22
|浙江
|1
|1,418
|1,384
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|湖南
|0
|1,181
|1,075
|4
|四川
|1
|1,180
|1,142
|3
|香港疫情全球數據
|12,048
確診累積
+5(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,755
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,182
|1,162
|16
|觀塘區
|0
|876
|857
|17
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|811
|789
|18
|深水埗區
|0
|667
|641
|24
|東區
|0
|665
|650
|12
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|606
|599
|6
|中西區
|0
|560
|556
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫