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阿富汗再陷亂局 兩運動員殘奧夢碎
|新型冠狀肺炎全球疫情（08月18日 時間10:00）
|香港疫情全球數據
|12,040
確診/疑似
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,753
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|209,599,732
確診累積
+340,279(較上日)
|4,401,944
死亡個案
+4,510(較上日)
|189,919,846
治癒人數
+289,251(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|156,578
|37,896,565
|32,133,394
|640,145
|印度
|5,448
|32,285,101
|31,478,405
|432,552
|巴西
|38,218
|20,417,204
|19,313,546
|570,718
|俄羅斯
|0
|6,642,559
|5,918,324
|172,110
|法國
|25,912
|6,504,978
|5,941,296
|112,864
|英國
|0
|6,325,530
|4,888,855
|131,296
|土耳其
|21,692
|6,118,508
|5,636,282
|53,507
|阿根廷
|8,172
|5,096,443
|4,767,041
|109,405
|哥倫比亞
|3,247
|4,874,169
|4,698,770
|123,688
|西班牙
|14,336
|4,733,602
|4,017,627
|82,739
|伊朗
|0
|4,517,243
|3,786,488
|99,108
|意大利
|0
|4,449,606
|4,191,980
|128,510
|印尼
|0
|3,892,479
|3,414,109
|120,013
|德國
|3,264
|3,837,188
|3,684,700
|92,403
|墨西哥
|0
|3,108,438
|2,454,114
|248,652
|波蘭
|0
|2,885,676
|2,655,543
|75,306
|南非
|10,685
|2,624,254
|2,393,133
|77,993
|烏克蘭
|0
|2,357,844
|2,259,446
|56,237
|秘魯
|0
|2,134,365
|2,086,086
|197,487
|荷蘭
|0
|1,939,425
|1,780,655
|18,233
|美國疫情全球數據
|37,896,565
確診累積
+156,578(較上日)
|640,145
死亡個案
+1,207(較上日)
|32,133,394
治癒人數
+82,462(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|14,923
|4,163,478
|2,204,167
|64,797
|德克薩斯州
|26,206
|3,379,781
|3,065,654
|54,674
|佛羅里達州
|21,669
|3,002,763
|2,318,544
|41,130
|紐約州
|3,844
|2,279,928
|2,098,983
|54,492
|伊利諾伊州
|3,639
|1,470,452
|1,372,516
|26,144
|佐治亞州
|7,639
|1,279,653
|1,099,114
|22,060
|賓夕法尼亞州
|0
|1,258,488
|1,191,292
|28,085
|俄亥俄州
|3,235
|1,164,808
|1,103,387
|20,648
|北卡羅萊納州
|3,575
|1,125,987
|1,047,722
|13,895
|新澤西州
|1,821
|1,064,059
|995,254
|26,715
|中國大陸疫情全球數據
|94,500
確診累積
+28(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|87,977
治癒人數
+79(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|1
|68,286
|63,681
|4,512
|廣東
|1
|2,978
|2,882
|8
|上海
|5
|2,408
|2,294
|7
|黑龍江
|0
|1,613
|1,599
|13
|江蘇
|6
|1,576
|865
|0
|河南
|0
|1,518
|1,305
|22
|浙江
|0
|1,417
|1,377
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|湖南
|0
|1,181
|1,071
|4
|四川
|0
|1,179
|1,141
|3
|香港疫情全球數據
|12,040
確診累積
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,753
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,182
|1,162
|16
|觀塘區
|0
|876
|857
|17
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|811
|789
|18
|深水埗區
|0
|667
|641
|24
|東區
|0
|665
|650
|12
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|606
|599
|6
|中西區
|0
|560
|556
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫