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數獨之父鍜治真起日本逝世 享年69歲
|新型冠狀肺炎全球疫情（08月18日 時間02:00）
|香港疫情全球數據
|12,040
確診/疑似
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,753
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|209,322,062
確診累積
+62,609(較上日)
|4,398,098
死亡個案
+664(較上日)
|189,701,211
治癒人數
+70,616(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|3,044
|37,743,031
|32,054,081
|638,941
|印度
|4,617
|32,284,270
|31,475,775
|432,540
|巴西
|0
|20,378,986
|19,255,927
|569,581
|俄羅斯
|0
|6,642,559
|5,918,324
|172,110
|法國
|0
|6,479,066
|5,913,362
|112,810
|英國
|0
|6,325,530
|4,888,855
|131,296
|土耳其
|21,692
|6,118,508
|5,636,282
|53,507
|阿根廷
|0
|5,088,271
|4,758,128
|109,105
|哥倫比亞
|0
|4,870,922
|4,694,808
|123,580
|西班牙
|14,336
|4,733,602
|4,017,627
|82,739
|伊朗
|0
|4,517,243
|3,786,488
|99,108
|意大利
|0
|4,449,606
|4,191,980
|128,510
|印尼
|0
|3,892,479
|3,414,109
|120,013
|德國
|0
|3,833,924
|3,684,700
|92,388
|墨西哥
|0
|3,108,438
|2,454,114
|248,652
|波蘭
|0
|2,885,676
|2,655,543
|75,306
|南非
|0
|2,613,569
|2,382,809
|77,440
|烏克蘭
|0
|2,357,844
|2,259,446
|56,237
|秘魯
|0
|2,134,365
|2,086,086
|197,487
|荷蘭
|0
|1,939,425
|1,780,655
|18,233
|美國疫情全球數據
|37,743,031
確診累積
+3,044(較上日)
|638,941
死亡個案
+3(較上日)
|32,054,081
治癒人數
+3,149(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|4,148,555
|2,198,369
|64,797
|德克薩斯州
|0
|3,353,575
|3,053,873
|54,568
|佛羅里達州
|0
|2,981,094
|2,317,084
|41,123
|紐約州
|0
|2,276,084
|2,097,913
|54,463
|伊利諾伊州
|0
|1,466,813
|1,371,781
|26,123
|佐治亞州
|0
|1,272,014
|1,098,821
|22,014
|賓夕法尼亞州
|0
|1,258,488
|1,189,366
|28,085
|俄亥俄州
|0
|1,161,573
|1,102,069
|20,614
|北卡羅萊納州
|0
|1,122,412
|1,047,722
|13,880
|新澤西州
|0
|1,062,238
|994,990
|26,696
|中國大陸疫情全球數據
|94,472
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|87,898
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,285
|63,680
|4,512
|廣東
|0
|2,977
|2,874
|8
|上海
|0
|2,403
|2,290
|7
|黑龍江
|0
|1,613
|1,599
|13
|江蘇
|0
|1,570
|831
|0
|河南
|0
|1,518
|1,303
|22
|浙江
|0
|1,417
|1,377
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|湖南
|0
|1,181
|1,070
|4
|四川
|0
|1,179
|1,138
|3
|香港疫情全球數據
|12,040
確診累積
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,753
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,182
|1,162
|16
|觀塘區
|0
|876
|857
|17
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|811
|789
|18
|深水埗區
|0
|667
|641
|24
|東區
|0
|665
|650
|12
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|606
|599
|6
|中西區
|0
|560
|556
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫