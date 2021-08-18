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新型冠狀肺炎全球疫情（08月18日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2021/08/18

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（08月18日　時間02:00）
香港疫情全球數據
12,040
確診/疑似
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,753
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
209,322,062
確診累積
+62,609(較上日)		 4,398,098
死亡個案
+664(較上日)		 189,701,211
治癒人數
+70,616(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 3,044 37,743,031 32,054,081 638,941
印度 4,617 32,284,270 31,475,775 432,540
巴西 0 20,378,986 19,255,927 569,581
俄羅斯 0 6,642,559 5,918,324 172,110
法國 0 6,479,066 5,913,362 112,810
英國 0 6,325,530 4,888,855 131,296
土耳其 21,692 6,118,508 5,636,282 53,507
阿根廷 0 5,088,271 4,758,128 109,105
哥倫比亞 0 4,870,922 4,694,808 123,580
西班牙 14,336 4,733,602 4,017,627 82,739
伊朗 0 4,517,243 3,786,488 99,108
意大利 0 4,449,606 4,191,980 128,510
印尼 0 3,892,479 3,414,109 120,013
德國 0 3,833,924 3,684,700 92,388
墨西哥 0 3,108,438 2,454,114 248,652
波蘭 0 2,885,676 2,655,543 75,306
南非 0 2,613,569 2,382,809 77,440
烏克蘭 0 2,357,844 2,259,446 56,237
秘魯 0 2,134,365 2,086,086 197,487
荷蘭 0 1,939,425 1,780,655 18,233
美國疫情全球數據
37,743,031
確診累積
+3,044(較上日)		 638,941
死亡個案
+3(較上日)		 32,054,081
治癒人數
+3,149(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 4,148,555 2,198,369 64,797
德克薩斯州 0 3,353,575 3,053,873 54,568
佛羅里達州 0 2,981,094 2,317,084 41,123
紐約州 0 2,276,084 2,097,913 54,463
伊利諾伊州 0 1,466,813 1,371,781 26,123
佐治亞州 0 1,272,014 1,098,821 22,014
賓夕法尼亞州 0 1,258,488 1,189,366 28,085
俄亥俄州 0 1,161,573 1,102,069 20,614
北卡羅萊納州 0 1,122,412 1,047,722 13,880
新澤西州 0 1,062,238 994,990 26,696
中國大陸疫情全球數據
94,472
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 87,898
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,285 63,680 4,512
廣東 0 2,977 2,874 8
上海 0 2,403 2,290 7
黑龍江 0 1,613 1,599 13
江蘇 0 1,570 831 0
河南 0 1,518 1,303 22
浙江 0 1,417 1,377 1
河北 0 1,317 1,310 7
湖南 0 1,181 1,070 4
四川 0 1,179 1,138 3
香港疫情全球數據
12,040
確診累積
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,753
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,182 1,162 16
觀塘區 0 876 857 17
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 811 789 18
深水埗區 0 667 641 24
東區 0 665 650 12
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 606 599 6
中西區 0 560 556 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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數獨之父鍜治真起日本逝世 享年69歲
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