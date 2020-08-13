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【新西蘭疫情】冷凍倉員工染疫 病毒疑經冷凍貨櫃輸入
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|新型冠狀肺炎全球疫情（08月13日 時間17:00）
|香港疫情全球數據
|4,313
確診/疑似
+69(較上日)
|65
死亡個案
+2(較上日)
|3,295
治癒人數
+106(較上日)
|環球疫情全球數據
|20,877,262
確診累積
+219,227(較上日)
|753,249
死亡個案
+5,170(較上日)
|13,988,089
治癒人數
+204,552(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|39,062
|5,360,829
|2,812,603
|169,162
|巴西
|58,081
|3,170,474
|2,506,228
|104,263
|印度
|39,634
|2,399,992
|1,697,811
|47,169
|俄羅斯
|5,057
|907,758
|716,396
|15,384
|南非
|2,810
|568,919
|432,029
|11,010
|秘魯
|8,875
|498,555
|341,938
|21,713
|墨西哥
|5,858
|498,380
|401,182
|54,666
|哥倫比亞
|12,066
|422,519
|239,785
|13,837
|智利
|1,552
|378,168
|351,419
|10,205
|西班牙
|3,172
|376,864
|196,958
|28,579
|伊朗
|0
|333,699
|290,244
|18,988
|英國
|21
|315,581
|1,472
|46,791
|沙特阿拉伯
|0
|293,037
|257,269
|3,269
|巴基斯坦
|753
|286,674
|264,060
|6,139
|阿根廷
|7,663
|268,574
|187,283
|5,213
|孟加拉
|0
|266,498
|153,089
|3,513
|意大利
|0
|251,713
|202,697
|35,225
|土耳其
|1,212
|244,392
|227,089
|5,891
|法國
|2,551
|244,088
|83,609
|30,375
|德國
|1,120
|220,883
|200,800
|9,276
|美國疫情全球數據
|5,360,829
確診累積
+39,062(較上日)
|169,162
死亡個案
+901(較上日)
|2,812,603
治癒人數
+54,925(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|8,378
|594,808
|237,911
|10,810
|佛羅里達州
|0
|550,901
|52,953
|8,770
|德克薩斯州
|6,305
|532,985
|367,354
|9,229
|紐約州
|773
|452,509
|346,909
|32,874
|佐治亞州
|3,763
|226,436
|37,528
|4,459
|伊利諾伊州
|1,645
|199,893
|145,768
|7,881
|新澤西州
|372
|191,507
|153,678
|15,972
|亞利桑那州
|0
|189,443
|26,418
|4,347
|北卡羅萊納州
|339
|139,151
|116,969
|2,255
|路易斯安那州
|1,179
|134,304
|103,512
|4,362
|中國大陸疫情全球數據
|84,756
確診累積
+19(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|79,400
治癒人數
+20(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,139
|63,623
|4,512
|廣東
|2
|1,707
|1,678
|8
|河南
|0
|1,276
|1,254
|22
|浙江
|0
|1,275
|1,268
|1
|湖南
|0
|1,019
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|948
|934
|13
|北京
|0
|935
|920
|9
|江西
|0
|932
|931
|1
|新疆
|8
|883
|375
|3
|香港疫情全球數據
|4,313
確診累積
+69(較上日)
|65
死亡個案
+2(較上日)
|3,295
治癒人數
+106(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|5
|491
|364
|19
|觀塘區
|6
|302
|228
|3
|沙田區
|2
|258
|198
|4
|油尖旺區
|1
|232
|187
|2
|屯門區
|5
|230
|144
|9
|葵青區
|5
|221
|140
|2
|深水埗區
|3
|202
|120
|6
|九龍城區
|6
|201
|135
|3
|東區
|5
|195
|153
|6
|西貢區
|4
|187
|140
|0
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
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資料來源：各政府與相關機構資料庫