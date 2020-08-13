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新型冠狀肺炎全球疫情（08月13日 時間17:00）

國際形勢 17:00 2020/08/13

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（08月13日　時間17:00）
香港疫情全球數據
4,313
確診/疑似
+69(較上日)		 65
死亡個案
+2(較上日)		 3,295
治癒人數
+106(較上日)
環球疫情全球數據
20,877,262
確診累積
+219,227(較上日)		 753,249
死亡個案
+5,170(較上日)		 13,988,089
治癒人數
+204,552(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 39,062 5,360,829 2,812,603 169,162
巴西 58,081 3,170,474 2,506,228 104,263
印度 39,634 2,399,992 1,697,811 47,169
俄羅斯 5,057 907,758 716,396 15,384
南非 2,810 568,919 432,029 11,010
秘魯 8,875 498,555 341,938 21,713
墨西哥 5,858 498,380 401,182 54,666
哥倫比亞 12,066 422,519 239,785 13,837
智利 1,552 378,168 351,419 10,205
西班牙 3,172 376,864 196,958 28,579
伊朗 0 333,699 290,244 18,988
英國 21 315,581 1,472 46,791
沙特阿拉伯 0 293,037 257,269 3,269
巴基斯坦 753 286,674 264,060 6,139
阿根廷 7,663 268,574 187,283 5,213
孟加拉 0 266,498 153,089 3,513
意大利 0 251,713 202,697 35,225
土耳其 1,212 244,392 227,089 5,891
法國 2,551 244,088 83,609 30,375
德國 1,120 220,883 200,800 9,276
美國疫情全球數據
5,360,829
確診累積
+39,062(較上日)		 169,162
死亡個案
+901(較上日)		 2,812,603
治癒人數
+54,925(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 8,378 594,808 237,911 10,810
佛羅里達州 0 550,901 52,953 8,770
德克薩斯州 6,305 532,985 367,354 9,229
紐約州 773 452,509 346,909 32,874
佐治亞州 3,763 226,436 37,528 4,459
伊利諾伊州 1,645 199,893 145,768 7,881
新澤西州 372 191,507 153,678 15,972
亞利桑那州 0 189,443 26,418 4,347
北卡羅萊納州 339 139,151 116,969 2,255
路易斯安那州 1,179 134,304 103,512 4,362
中國大陸疫情全球數據
84,756
確診累積
+19(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 79,400
治癒人數
+20(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,139 63,623 4,512
廣東 2 1,707 1,678 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,275 1,268 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 948 934 13
北京 0 935 920 9
江西 0 932 931 1
新疆 8 883 375 3
香港疫情全球數據
4,313
確診累積
+69(較上日)		 65
死亡個案
+2(較上日)		 3,295
治癒人數
+106(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 5 491 364 19
觀塘區 6 302 228 3
沙田區 2 258 198 4
油尖旺區 1 232 187 2
屯門區 5 230 144 9
葵青區 5 221 140 2
深水埗區 3 202 120 6
九龍城區 6 201 135 3
東區 5 195 153 6
西貢區 4 187 140 0
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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