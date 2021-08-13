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新型冠狀肺炎全球疫情（08月13日 時間16:00）

國際形勢 16:00 2021/08/13

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（08月13日　時間16:00）
香港疫情全球數據
12,031
確診/疑似
+5(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
206,611,144
確診累積
+484,766(較上日)		 4,356,689
死亡個案
+5,995(較上日)		 187,366,138
治癒人數
+342,830(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 135,843 37,203,649 31,855,035 636,547
印度 40,120 32,117,826 31,302,345 430,285
巴西 35,891 20,285,067 19,151,021 566,988
俄羅斯 0 6,534,791 5,828,972 168,049
法國 29,671 6,469,753 5,840,584 112,700
英國 29,402 6,208,908 4,746,302 131,016
土耳其 22,261 6,018,485 5,558,722 52,703
阿根廷 13,369 5,066,253 4,713,411 108,569
哥倫比亞 4,272 4,856,595 4,675,215 123,097
西班牙 17,410 4,677,883 3,877,494 82,407
意大利 0 4,420,429 4,170,810 128,334
伊朗 0 4,320,266 3,647,016 96,215
德國 3,165 3,814,335 3,675,800 92,348
印尼 0 3,774,155 3,247,715 113,664
墨西哥 24,975 3,045,571 2,390,075 246,811
波蘭 0 2,884,780 2,654,874 75,291
南非 14,271 2,568,511 2,344,896 76,247
烏克蘭 0 2,350,163 2,259,446 56,021
秘魯 1,502 2,130,018 2,086,086 197,209
荷蘭 202 1,926,818 1,726,806 18,196
美國疫情全球數據
37,203,649
確診累積
+135,843(較上日)		 636,547
死亡個案
+984(較上日)		 31,855,035
治癒人數
+66,255(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 12,063 4,100,889 2,182,838 64,797
德克薩斯州 14,182 3,306,934 3,031,019 54,251
佛羅里達州 20,602 2,875,150 2,310,513 40,528
紐約州 5,040 2,258,033 2,093,454 54,405
伊利諾伊州 3,114 1,454,208 1,369,630 26,075
賓夕法尼亞州 557 1,248,811 1,194,174 28,035
佐治亞州 7,016 1,245,399 1,096,426 21,929
俄亥俄州 3,272 1,152,590 1,098,578 20,580
北卡羅萊納州 5,900 1,100,786 1,025,847 13,806
新澤西州 1,854 1,055,252 994,291 26,672
中國大陸疫情全球數據
94,260
確診累積
+99(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 87,733
治癒人數
+50(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 4 68,278 63,670 4,512
廣東 9 2,947 2,856 8
上海 5 2,383 2,278 7
黑龍江 0 1,612 1,599 13
江蘇 26 1,525 788 0
河南 31 1,503 1,295 22
浙江 0 1,412 1,377 1
河北 0 1,317 1,310 7
湖南 2 1,176 1,066 4
四川 2 1,174 1,132 3
香港疫情全球數據
12,031
確診累積
+5(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,182 1,162 16
觀塘區 0 876 857 17
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 811 789 18
深水埗區 0 667 641 24
東區 0 665 650 12
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 606 599 6
中西區 0 560 556 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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