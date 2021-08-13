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白俄被指偷運難民至歐盟 作解除制裁籌碼
|新型冠狀肺炎全球疫情（08月13日 時間16:00）
|香港疫情全球數據
|12,031
確診/疑似
+5(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|206,611,144
確診累積
+484,766(較上日)
|4,356,689
死亡個案
+5,995(較上日)
|187,366,138
治癒人數
+342,830(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|135,843
|37,203,649
|31,855,035
|636,547
|印度
|40,120
|32,117,826
|31,302,345
|430,285
|巴西
|35,891
|20,285,067
|19,151,021
|566,988
|俄羅斯
|0
|6,534,791
|5,828,972
|168,049
|法國
|29,671
|6,469,753
|5,840,584
|112,700
|英國
|29,402
|6,208,908
|4,746,302
|131,016
|土耳其
|22,261
|6,018,485
|5,558,722
|52,703
|阿根廷
|13,369
|5,066,253
|4,713,411
|108,569
|哥倫比亞
|4,272
|4,856,595
|4,675,215
|123,097
|西班牙
|17,410
|4,677,883
|3,877,494
|82,407
|意大利
|0
|4,420,429
|4,170,810
|128,334
|伊朗
|0
|4,320,266
|3,647,016
|96,215
|德國
|3,165
|3,814,335
|3,675,800
|92,348
|印尼
|0
|3,774,155
|3,247,715
|113,664
|墨西哥
|24,975
|3,045,571
|2,390,075
|246,811
|波蘭
|0
|2,884,780
|2,654,874
|75,291
|南非
|14,271
|2,568,511
|2,344,896
|76,247
|烏克蘭
|0
|2,350,163
|2,259,446
|56,021
|秘魯
|1,502
|2,130,018
|2,086,086
|197,209
|荷蘭
|202
|1,926,818
|1,726,806
|18,196
|美國疫情全球數據
|37,203,649
確診累積
+135,843(較上日)
|636,547
死亡個案
+984(較上日)
|31,855,035
治癒人數
+66,255(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|12,063
|4,100,889
|2,182,838
|64,797
|德克薩斯州
|14,182
|3,306,934
|3,031,019
|54,251
|佛羅里達州
|20,602
|2,875,150
|2,310,513
|40,528
|紐約州
|5,040
|2,258,033
|2,093,454
|54,405
|伊利諾伊州
|3,114
|1,454,208
|1,369,630
|26,075
|賓夕法尼亞州
|557
|1,248,811
|1,194,174
|28,035
|佐治亞州
|7,016
|1,245,399
|1,096,426
|21,929
|俄亥俄州
|3,272
|1,152,590
|1,098,578
|20,580
|北卡羅萊納州
|5,900
|1,100,786
|1,025,847
|13,806
|新澤西州
|1,854
|1,055,252
|994,291
|26,672
|中國大陸疫情全球數據
|94,260
確診累積
+99(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|87,733
治癒人數
+50(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|4
|68,278
|63,670
|4,512
|廣東
|9
|2,947
|2,856
|8
|上海
|5
|2,383
|2,278
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,599
|13
|江蘇
|26
|1,525
|788
|0
|河南
|31
|1,503
|1,295
|22
|浙江
|0
|1,412
|1,377
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|湖南
|2
|1,176
|1,066
|4
|四川
|2
|1,174
|1,132
|3
|香港疫情全球數據
|12,031
確診累積
+5(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,182
|1,162
|16
|觀塘區
|0
|876
|857
|17
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|811
|789
|18
|深水埗區
|0
|667
|641
|24
|東區
|0
|665
|650
|12
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|606
|599
|6
|中西區
|0
|560
|556
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫