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新型冠狀肺炎全球疫情（08月12日 時間14:00）

國際形勢 14:00 2021/08/12

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（08月12日　時間14:00）
香港疫情全球數據
12,021
確診/疑似
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
205,883,550
確診累積
+504,780(較上日)		 4,346,068
死亡個案
+5,935(較上日)		 186,794,975
治癒人數
+388,985(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 164,096 37,060,454 31,788,779 635,525
印度 31,675 32,077,706 31,260,050 429,702
巴西 35,788 20,249,176 19,092,832 566,013
俄羅斯 0 6,512,859 5,808,777 167,241
法國 32,794 6,440,082 5,821,100 112,620
英國 29,223 6,176,023 4,721,899 130,921
土耳其 27,356 5,996,224 5,543,037 52,565
阿根廷 11,397 5,052,884 4,700,030 108,388
哥倫比亞 5,368 4,852,323 4,668,790 122,953
西班牙 17,023 4,660,473 3,866,276 82,320
意大利 0 4,413,162 4,166,095 128,304
伊朗 0 4,281,217 3,618,224 95,647
德國 2,616 3,808,838 3,673,700 92,332
印尼 0 3,749,446 3,211,078 112,198
墨西哥 22,711 3,020,596 2,375,211 246,203
波蘭 0 2,884,557 2,654,751 75,289
南非 7,478 2,554,240 2,337,591 75,774
烏克蘭 0 2,348,295 2,259,446 55,977
秘魯 1,482 2,128,516 2,086,086 197,146
荷蘭 286 1,924,010 1,718,992 18,187
美國疫情全球數據
37,060,454
確診累積
+164,096(較上日)		 635,525
死亡個案
+837(較上日)		 31,788,779
治癒人數
+103,106(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 12,254 4,088,826 2,178,149 64,797
德克薩斯州 20,974 3,292,752 3,016,348 54,112
佛羅里達州 27,098 2,854,548 2,309,167 40,171
紐約州 4,384 2,252,993 2,092,206 54,377
伊利諾伊州 3,933 1,451,094 1,368,992 26,048
賓夕法尼亞州 1,584 1,246,361 1,192,169 28,018
佐治亞州 6,958 1,238,383 1,095,751 21,894
俄亥俄州 3,393 1,149,318 1,097,737 20,580
北卡羅萊納州 4,963 1,094,886 1,025,847 13,790
新澤西州 1,686 1,053,398 994,028 26,665
中國大陸疫情全球數據
94,161
確診累積
+81(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 87,689
治癒人數
+39(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 10 68,274 63,670 4,512
廣東 5 2,938 2,850 8
上海 5 2,378 2,276 7
黑龍江 0 1,612 1,599 13
江蘇 38 1,499 778 0
河南 3 1,472 1,295 22
浙江 0 1,412 1,377 1
河北 0 1,317 1,310 7
湖南 7 1,174 1,066 4
四川 1 1,172 1,131 3
香港疫情全球數據
12,021
確診累積
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,182 1,162 16
觀塘區 0 876 857 17
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 811 789 18
深水埗區 0 667 641 24
東區 0 665 650 12
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 606 599 6
中西區 0 560 556 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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