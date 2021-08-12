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加拿大擬推出疫苗護照 方便出國旅遊
|新型冠狀肺炎全球疫情（08月12日 時間14:00）
|香港疫情全球數據
|12,021
確診/疑似
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|205,883,550
確診累積
+504,780(較上日)
|4,346,068
死亡個案
+5,935(較上日)
|186,794,975
治癒人數
+388,985(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|164,096
|37,060,454
|31,788,779
|635,525
|印度
|31,675
|32,077,706
|31,260,050
|429,702
|巴西
|35,788
|20,249,176
|19,092,832
|566,013
|俄羅斯
|0
|6,512,859
|5,808,777
|167,241
|法國
|32,794
|6,440,082
|5,821,100
|112,620
|英國
|29,223
|6,176,023
|4,721,899
|130,921
|土耳其
|27,356
|5,996,224
|5,543,037
|52,565
|阿根廷
|11,397
|5,052,884
|4,700,030
|108,388
|哥倫比亞
|5,368
|4,852,323
|4,668,790
|122,953
|西班牙
|17,023
|4,660,473
|3,866,276
|82,320
|意大利
|0
|4,413,162
|4,166,095
|128,304
|伊朗
|0
|4,281,217
|3,618,224
|95,647
|德國
|2,616
|3,808,838
|3,673,700
|92,332
|印尼
|0
|3,749,446
|3,211,078
|112,198
|墨西哥
|22,711
|3,020,596
|2,375,211
|246,203
|波蘭
|0
|2,884,557
|2,654,751
|75,289
|南非
|7,478
|2,554,240
|2,337,591
|75,774
|烏克蘭
|0
|2,348,295
|2,259,446
|55,977
|秘魯
|1,482
|2,128,516
|2,086,086
|197,146
|荷蘭
|286
|1,924,010
|1,718,992
|18,187
|美國疫情全球數據
|37,060,454
確診累積
+164,096(較上日)
|635,525
死亡個案
+837(較上日)
|31,788,779
治癒人數
+103,106(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|12,254
|4,088,826
|2,178,149
|64,797
|德克薩斯州
|20,974
|3,292,752
|3,016,348
|54,112
|佛羅里達州
|27,098
|2,854,548
|2,309,167
|40,171
|紐約州
|4,384
|2,252,993
|2,092,206
|54,377
|伊利諾伊州
|3,933
|1,451,094
|1,368,992
|26,048
|賓夕法尼亞州
|1,584
|1,246,361
|1,192,169
|28,018
|佐治亞州
|6,958
|1,238,383
|1,095,751
|21,894
|俄亥俄州
|3,393
|1,149,318
|1,097,737
|20,580
|北卡羅萊納州
|4,963
|1,094,886
|1,025,847
|13,790
|新澤西州
|1,686
|1,053,398
|994,028
|26,665
|中國大陸疫情全球數據
|94,161
確診累積
+81(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|87,689
治癒人數
+39(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|10
|68,274
|63,670
|4,512
|廣東
|5
|2,938
|2,850
|8
|上海
|5
|2,378
|2,276
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,599
|13
|江蘇
|38
|1,499
|778
|0
|河南
|3
|1,472
|1,295
|22
|浙江
|0
|1,412
|1,377
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|湖南
|7
|1,174
|1,066
|4
|四川
|1
|1,172
|1,131
|3
|香港疫情全球數據
|12,021
確診累積
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,182
|1,162
|16
|觀塘區
|0
|876
|857
|17
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|811
|789
|18
|深水埗區
|0
|667
|641
|24
|東區
|0
|665
|650
|12
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|606
|599
|6
|中西區
|0
|560
|556
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫